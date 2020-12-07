Бійці на передовій впевнені, що найближчими днями наступу ворога не буде
Сьогодні, 01:05
Найближчими днями ворожого наступу не буде, принаймні на Донбасі. У цьому переконані українські військові. За словами бійців, на нашому боці погода — вже кілька днів на Сході відлига, останню добу взагалі іде дощ, і ґрунтові дороги знову непрохідні для важкої техніки.
Що кажуть військові на Світлодарській дузі, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.
Паскуднішої погоди важко собі навіть вигадати — ясний лютневий дощ періщить цілу ніч і цілий день. Проте бійці кажуть, що це дуже добре.
Раніше експерти прогнозували, російські військові перейдуть у широкомасштабний наступ в середині лютого. Мовляв до цього часу земля вже добряче підмерзне і ворожа бронетехніка зможе проривати лінію оборони українського війська у будь-якому місці. Але за такої погоди наступ не вийде, вважає командир на псевдо "Док".
"Найгірша погода, яка тільки може бути для наступу. Болото і в’язкість ґрунту не дозволить так швидко розгорнути наступ і вчинити якісь дії", — зазначає командир.
Так само вважає і боєць "Француз". Рівно 7 років тому, теж у лютому, він воював у фактично оточеному Дебальцевому. Пізніше з боями проривався сюди, на Світлодарську дугу. Про шалені обстріли, підбиту бронетехніку розповідає з неохотою.
"Важко і не хочеться (згадувати — Ред.). Бої були сильні і хто як міг, так і виходив", — каже "Француз".
Але тепер ситуація геть інша — обійти з флангів ворожі танки не зможуть, адже загрузнуть в донбаських чорноземах, та й українська армія з того часу змінилася і стала міцнішою.
Бійцям вже набридли запитання про можливий наступ ворога, вони граються з собаками, і міркують, де б оце прилаштувати ще трійко щенят. А ворожі плани хай змиває лютневий дощ.
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Що кажуть військові на Світлодарській дузі, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.
Паскуднішої погоди важко собі навіть вигадати — ясний лютневий дощ періщить цілу ніч і цілий день. Проте бійці кажуть, що це дуже добре.
Раніше експерти прогнозували, російські військові перейдуть у широкомасштабний наступ в середині лютого. Мовляв до цього часу земля вже добряче підмерзне і ворожа бронетехніка зможе проривати лінію оборони українського війська у будь-якому місці. Але за такої погоди наступ не вийде, вважає командир на псевдо "Док".
"Найгірша погода, яка тільки може бути для наступу. Болото і в’язкість ґрунту не дозволить так швидко розгорнути наступ і вчинити якісь дії", — зазначає командир.
Так само вважає і боєць "Француз". Рівно 7 років тому, теж у лютому, він воював у фактично оточеному Дебальцевому. Пізніше з боями проривався сюди, на Світлодарську дугу. Про шалені обстріли, підбиту бронетехніку розповідає з неохотою.
"Важко і не хочеться (згадувати — Ред.). Бої були сильні і хто як міг, так і виходив", — каже "Француз".
Але тепер ситуація геть інша — обійти з флангів ворожі танки не зможуть, адже загрузнуть в донбаських чорноземах, та й українська армія з того часу змінилася і стала міцнішою.
Бійцям вже набридли запитання про можливий наступ ворога, вони граються з собаками, і міркують, де б оце прилаштувати ще трійко щенят. А ворожі плани хай змиває лютневий дощ.
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