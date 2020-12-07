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Бійці на передовій впевнені, що найближчими днями наступу ворога не буде

Бійці на передовій впевнені, що найближчими днями наступу ворога не буде
Найближчими днями ворожого наступу не буде, принаймні на Донбасі. У цьому переконані українські військові. За словами бійців, на нашому боці погода — вже кілька днів на Сході відлига, останню добу взагалі іде дощ, і ґрунтові дороги знову непрохідні для важкої техніки.

Що кажуть військові на Світлодарській дузі, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.

Паскуднішої погоди важко собі навіть вигадати — ясний лютневий дощ періщить цілу ніч і цілий день. Проте бійці кажуть, що це дуже добре.

Раніше експерти прогнозували, російські військові перейдуть у широкомасштабний наступ в середині лютого. Мовляв до цього часу земля вже добряче підмерзне і ворожа бронетехніка зможе проривати лінію оборони українського війська у будь-якому місці. Але за такої погоди наступ не вийде, вважає командир на псевдо "Док".

"Найгірша погода, яка тільки може бути для наступу. Болото і в’язкість ґрунту не дозволить так швидко розгорнути наступ і вчинити якісь дії", — зазначає командир.

Так само вважає і боєць "Француз". Рівно 7 років тому, теж у лютому, він воював у фактично оточеному Дебальцевому. Пізніше з боями проривався сюди, на Світлодарську дугу. Про шалені обстріли, підбиту бронетехніку розповідає з неохотою.

"Важко і не хочеться (згадувати — Ред.). Бої були сильні і хто як міг, так і виходив", — каже "Француз".

Але тепер ситуація геть інша — обійти з флангів ворожі танки не зможуть, адже загрузнуть в донбаських чорноземах, та й українська армія з того часу змінилася і стала міцнішою.

Бійцям вже набридли запитання про можливий наступ ворога, вони граються з собаками, і міркують, де б оце прилаштувати ще трійко щенят. А ворожі плани хай змиває лютневий дощ.

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Теги: бійці, передова, наступ
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