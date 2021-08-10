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Двоє підлітків на Волині запхали собі в уретру магнітні кульки. ВІДЕО

Двоє підлітків на Волині запхали собі в уретру магнітні кульки. ВІДЕО
На Волині двоє підлітків запхали в уретру магнітні кульки.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Двоє хлопців 15 та 16 років потрапили в лікарню з однаковою проблемою - десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.

Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці.

Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.


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Теги: магнітні кульки, кульки в уретрі, Волинь, підлітки
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