Двоє підлітків на Волині запхали собі в уретру магнітні кульки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
На Волині двоє підлітків запхали в уретру магнітні кульки.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Двоє хлопців 15 та 16 років потрапили в лікарню з однаковою проблемою - десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.
Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці.
Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Двоє хлопців 15 та 16 років потрапили в лікарню з однаковою проблемою - десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.
Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці.
Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.
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