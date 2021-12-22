Наскільки ефективне бустерне щеплення проти Омікрону





Вчені встановили, що бустер на 68% захищає від штаму «Омікрон», пише



Ймовірність інфікування варіантом «Дельта» була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не хворіли на коронавірус.



Для «Омікрону» ризики були на рівні 33% після вакцинації та 25% після зараження.



Після бустерної дози рівень захисту зріс до 93% щодо «Дельти» та до 68% для «Омікрону».



Водночас питання, скільки триватиме захисна дія бустерів досі є відкритим. До того ж вчені досліджували лише варіант BA.1.



Наразі ж у світі стрімко поширюється більш заразний субваріант BA.2. Вчені попередили, що він стане панівним у Нідерландах найближчим часом.



З попередніх досліджень вже зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) опублікував дослідження ефективності бустерної дози COVID-вакцини проти коронавірусу.Вчені встановили, що бустер на 68% захищає від штаму «Омікрон», пише 24 канал. Ймовірність інфікування варіантом «Дельта» була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не хворіли на коронавірус.Для «Омікрону» ризики були на рівні 33% після вакцинації та 25% після зараження.Після бустерної дози рівень захисту зріс до 93% щодо «Дельти» та до 68% для «Омікрону».Водночас питання, скільки триватиме захисна дія бустерів досі є відкритим. До того ж вчені досліджували лише варіант BA.1.Наразі ж у світі стрімко поширюється більш заразний субваріант BA.2. Вчені попередили, що він стане панівним у Нідерландах найближчим часом.З попередніх досліджень вже зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію