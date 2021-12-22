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Наскільки ефективне бустерне щеплення проти Омікрону

Наскільки ефективне бустерне щеплення проти Омікрону
Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) опублікував дослідження ефективності бустерної дози COVID-вакцини проти коронавірусу.

Вчені встановили, що бустер на 68% захищає від штаму «Омікрон», пише 24 канал.

Ймовірність інфікування варіантом «Дельта» була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не хворіли на коронавірус.

Для «Омікрону» ризики були на рівні 33% після вакцинації та 25% після зараження.

Після бустерної дози рівень захисту зріс до 93% щодо «Дельти» та до 68% для «Омікрону».

Водночас питання, скільки триватиме захисна дія бустерів досі є відкритим. До того ж вчені досліджували лише варіант BA.1.

Наразі ж у світі стрімко поширюється більш заразний субваріант BA.2. Вчені попередили, що він стане панівним у Нідерландах найближчим часом.

З попередніх досліджень вже зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення.

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Теги: вакцинація, Омікрон
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