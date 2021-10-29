У Луцьку збирають кошти на ліки військовим

Волонтер з Луцькавідкрила збір коштів для купівлі медикаментів для військових взводу снайперів.Про це вона повідомила у Фейсбук."Одна чудова військова дівчина, яка відправилась на війну ще 5 років тому, як тільки їй виповнилось 18 років попросила допомогти ліками для їхнього взводу снайперів", - написала Роксолана Несторук.Додала, що військовим потрібні:-тонометр автоматичний (~1000грн) ;-знеболюючі (зокрема «Німесил» та «Дексалгін»);-порошки від застуди, краплі для носиків та спреї від болю в горлі;-від шлунку та від печиї.Необхідно зібрати 5000 грн на ліки.Реквізити ПриватбанкОтримувач: