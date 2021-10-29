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У Луцьку збирають кошти на ліки військовим

У Луцьку збирають кошти на ліки військовим
Волонтер з Луцька Роксолана Несторук відкрила збір коштів для купівлі медикаментів для військових взводу снайперів.

Про це вона повідомила у Фейсбук.

"Одна чудова військова дівчина, яка відправилась на війну ще 5 років тому, як тільки їй виповнилось 18 років попросила допомогти ліками для їхнього взводу снайперів", - написала Роксолана Несторук.

Додала, що військовим потрібні:

-тонометр автоматичний (~1000грн) ;
-знеболюючі (зокрема «Німесил» та «Дексалгін»);
-порошки від застуди, краплі для носиків та спреї від болю в горлі;
-від шлунку та від печиї.

Необхідно зібрати 5000 грн на ліки.

Реквізити Приватбанк

Отримувач: Несторук Роксолана Русланівна

5169 3600 1705 6080

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Теги: ліки, збір коштів, військові
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Коментарі 2
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А з бюджету, за наші податки, вже немає медичного забезпечення військових? Чи то просто волонтери про себе вирішили нагадати? 5000 це ж сміх!
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заберіть своїх борциць по домівках!
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