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Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО

Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО
Школа у селі Городок на Маневиччині відома на всю Україну. Адже вона – єдина із зимовим садом такого масштабу. Нещодавно серед різноманіття флори з’явилося і багато представників фауни. Змії, хамелеони, білки, скорпіони, черепахи, летючі собаки і ще кілька десятків тварин живуть у сільській школі. А доглядають за ними самі учні.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Вже рік у Городоцькій школі живе королівська молочна змія. Своїм забарвленням вона нагадує небезпечного коралового аспіда. Але схожа у них лише зовнішність. Ця змія, запевняють у школі, не отруйна.

Також тут мешкають хамелеони. Живуть по різних кімнатах, бо обидва – хлопчики. А годують їх хробаками.

А ще тут – білки, папуги, хом’яки, кролі, скорпіони, отруйні павуки. Вчителька каже, великої загрози останні не несуть. Жалять, як бджола. У воді живуть черепахи, більшість яких знайдена у місцевих болотах. Біля них – летючі собаки. У школі самі розводять мишей, зоофобусів та жуків. Ними годують інших тварин. А доглядають за усім самі учні, члени учнівського лісництва. Городоцьке – одне з кращих в Україні.

“Тільки за минулий рік ми мали 10 призових місць на всеукраїнському рівні. Це конкурси екологічного спрямування, з них вісім перших, одне друге і одне третє місце”, – каже завідувачка Городоцької гімназії Ніна Терещенко.

Дохід школи від зимового саду поки невеликий. Відкрилися у карантин, тому відвідувачів прийняли небагато, переважно школи громади. Вартість екскурсії: 30 гривень для дітей, 50 – для дорослих.

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Теги: школа, тварини, Городок, Волинь
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