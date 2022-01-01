Українцям дозволили виходити на пенсію незалежно від віку: що для цього потрібно





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У відомстві додали, що кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Під час нарахування пенсійних виплат буде враховуватися не тільки стаж, а й розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові відрахування.



Як повідомлялося, 2022 року розмір пенсійних виплат буде підвищуватися поетапно. Це регламентовано держбюджетом-2022. Станом на 1 лютого 2022 року мінімальний розмір пенсії залишився на тому ж рівні і становить 1 934 грн. Її підвищення заплановано на липень та грудень 2022 року (до 2 027 грн та 2 093 грн відповідно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці отримають можливість виходити на пенсію незалежно від віку. У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що такі зміни почнуть діяти вже від 2028 року. Втім, для цього потрібно мати щонайменше 40 календарних років трудового стажу.Про це пише ТСН. У відомстві додали, що кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Під час нарахування пенсійних виплат буде враховуватися не тільки стаж, а й розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові відрахування.Як повідомлялося, 2022 року розмір пенсійних виплат буде підвищуватися поетапно. Це регламентовано держбюджетом-2022. Станом на 1 лютого 2022 року мінімальний розмір пенсії залишився на тому ж рівні і становить 1 934 грн. Її підвищення заплановано на липень та грудень 2022 року (до 2 027 грн та 2 093 грн відповідно).

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