Дієтологи розповіли, що варто їсти для підняття настрою





Про це 8 лютого йдеться в сюжеті



Наприклад, гормон дофамін відповідає за відчуття задоволення, серотонін – за емоційну стійкість, окситоцин ­– за почуття довіри. А ендорфіни допомагають вгамувати біль і побороти стрес.



Кухар зі стажем Сергій Денісов переконаний, що людей можна зробити щасливими, приготувавши щось смачненьке.



"Ось у мене є яскравий приклад – це наш бос. Він, коли голодний – він вічно похмурий ходить. Тільки поїсть – все, зовсім інша людина. Задоволений, щасливий, радісний", – сказав кухар.



Основне завдання згаданих гормонів ­– робити людей не тільки щасливими, а ще й активізувати певні моменти щодо здоров'я, імунної системи, гарної роботи головного мозку.



Це усе – про грузинську кухню, переконаний Сергій, що народився в Батумі. За його словами, грузини від щастя аж сяють. Він приготував закуску з маринованого, запеченого буряка та крем-сиру. Адже буряк сприяє виробленню окситоцину. А ще овочі багаті на вітаміни та клітковину, що прияють кращому перетравленню їжі. Навіть доведено, що певні типи депресії пов’язані з порушенням роботи кишківника.



Грузини сиру їдять багато і не даремно, каже дієтологиня Анна Бєлокоз. Бо, зокрема, вживання його та інших кисломолочних продуктів потрібне, щоб почуватися задоволеними та емоційно непохитними.



"1 раз на день якийсь молочний, кисломолочний продукт має бути на столі здорової людини", – сказала дієтологиня.



Ще одну страву Сергій приготував з куркою, м'ясо якої теж спонукає організм виробляти дофамін та серотонін. Ендорфіни ми отримуємо, споживаючи шоколад. Для підняття настрою найкорисніший чорний шоколад, в якому максимальна кількість какао тертого і какао-масла. Проте їсти понад 30 г шоколаду на добу не варто. До того ж ефект щастя буде короткостроковим.



Загалом дієтологи наполягають: щоденне меню має бути різноманітним. І більшу його частину повинні складати овочі, бобові фрукти, цільнозернові каші. А вживання червоного м’яса слід обмежити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними дієтологів, під час споживання їжі в організмі утворюються надважливі гормони щастя, що дають емоційну стійкість, борються зі стресом та навіть мають знеболювальний ефект.Про це 8 лютого йдеться в сюжеті ТСН. Наприклад, гормон дофамін відповідає за відчуття задоволення, серотонін – за емоційну стійкість, окситоцин ­– за почуття довіри. А ендорфіни допомагають вгамувати біль і побороти стрес.Кухар зі стажемпереконаний, що людей можна зробити щасливими, приготувавши щось смачненьке."Ось у мене є яскравий приклад – це наш бос. Він, коли голодний – він вічно похмурий ходить. Тільки поїсть – все, зовсім інша людина. Задоволений, щасливий, радісний", – сказав кухар.Основне завдання згаданих гормонів ­– робити людей не тільки щасливими, а ще й активізувати певні моменти щодо здоров'я, імунної системи, гарної роботи головного мозку.Це усе – про грузинську кухню, переконаний Сергій, що народився в Батумі. За його словами, грузини від щастя аж сяють. Він приготував закуску з маринованого, запеченого буряка та крем-сиру. Адже буряк сприяє виробленню окситоцину. А ще овочі багаті на вітаміни та клітковину, що прияють кращому перетравленню їжі. Навіть доведено, що певні типи депресії пов’язані з порушенням роботи кишківника.Грузини сиру їдять багато і не даремно, каже дієтологиня Анна Бєлокоз. Бо, зокрема, вживання його та інших кисломолочних продуктів потрібне, щоб почуватися задоволеними та емоційно непохитними."1 раз на день якийсь молочний, кисломолочний продукт має бути на столі здорової людини", – сказала дієтологиня.Ще одну страву Сергій приготував з куркою, м'ясо якої теж спонукає організм виробляти дофамін та серотонін. Ендорфіни ми отримуємо, споживаючи шоколад. Для підняття настрою найкорисніший чорний шоколад, в якому максимальна кількість какао тертого і какао-масла. Проте їсти понад 30 г шоколаду на добу не варто. До того ж ефект щастя буде короткостроковим.Загалом дієтологи наполягають: щоденне меню має бути різноманітним. І більшу його частину повинні складати овочі, бобові фрукти, цільнозернові каші. А вживання червоного м’яса слід обмежити.

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