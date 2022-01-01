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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Один з найвищих показників: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Один з найвищих показників: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 8 лютого в Україні:

◾️ зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 308, серед медпрацівників – 1 076);
◾️ 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 9 лютого.

Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні, він увійшов до п'ятірки найбільших за весь час пандемії.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 4 385 осіб;
◾️ летальних випадків – 240;
◾️ одужало – 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 4 380 047 осіб;
◾️ одужало – 3 713 348 осіб;
◾️ летальних випадків – 101887;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 758 148.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом провели 30 854 534 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3864;
Вінницька область – 100;
Волинська область – 1120;
Дніпропетровська область – 2111;
Донецька область – 1881;
Житомирська область – 1557;
Закарпатська область – 978;
Запорізька область – 1431;
Івано-Франківська область – 750;
Київська область – 1314;
Кіровоградська область – 344;
Луганська область – 774;
Львівська область – 2161;
Миколаївська область – 819;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1454;
Рівненська область – 2006;
Сумська область – 1597;
Тернопільська область – 1011;
Харківська область – 2293;
Херсонська область – 1012;
Хмельницька область – 2093;
Черкаська область – 1120;
Чернівецька область – 929;
Чернігівська область – 1141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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