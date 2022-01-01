Один з найвищих показників: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 8 лютого в Україні:◾️ зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 308, серед медпрацівників – 1 076);◾️ 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 9 лютого.Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні, він увійшов до п'ятірки найбільших за весь час пандемії.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 4 385 осіб;◾️ летальних випадків – 240;◾️ одужало – 17 063 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 4 380 047 осіб;◾️ одужало – 3 713 348 осіб;◾️ летальних випадків – 101887;◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 758 148.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом провели 30 854 534 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 3864;Вінницька область – 100;Волинська область – 1120;Дніпропетровська область – 2111;Донецька область – 1881;Житомирська область – 1557;Закарпатська область – 978;Запорізька область – 1431;Івано-Франківська область – 750;Київська область – 1314;Кіровоградська область – 344;Луганська область – 774;Львівська область – 2161;Миколаївська область – 819;Одеська область – 3587;Полтавська область – 1454;Рівненська область – 2006;Сумська область – 1597;Тернопільська область – 1011;Харківська область – 2293;Херсонська область – 1012;Хмельницька область – 2093;Черкаська область – 1120;Чернівецька область – 929;Чернігівська область – 1141.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.