Один з найвищих показників: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:07
За добу 8 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 308, серед медпрацівників – 1 076);
◾️ 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 9 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні, він увійшов до п'ятірки найбільших за весь час пандемії.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 385 осіб;
◾️ летальних випадків – 240;
◾️ одужало – 17 063 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 380 047 осіб;
◾️ одужало – 3 713 348 осіб;
◾️ летальних випадків – 101887;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 758 148.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом провели 30 854 534 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3864;
Вінницька область – 100;
Волинська область – 1120;
Дніпропетровська область – 2111;
Донецька область – 1881;
Житомирська область – 1557;
Закарпатська область – 978;
Запорізька область – 1431;
Івано-Франківська область – 750;
Київська область – 1314;
Кіровоградська область – 344;
Луганська область – 774;
Львівська область – 2161;
Миколаївська область – 819;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1454;
Рівненська область – 2006;
Сумська область – 1597;
Тернопільська область – 1011;
Харківська область – 2293;
Херсонська область – 1012;
Хмельницька область – 2093;
Черкаська область – 1120;
Чернівецька область – 929;
Чернігівська область – 1141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 308, серед медпрацівників – 1 076);
◾️ 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 9 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні, він увійшов до п'ятірки найбільших за весь час пандемії.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 385 осіб;
◾️ летальних випадків – 240;
◾️ одужало – 17 063 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 380 047 осіб;
◾️ одужало – 3 713 348 осіб;
◾️ летальних випадків – 101887;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 758 148.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом провели 30 854 534 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3864;
Вінницька область – 100;
Волинська область – 1120;
Дніпропетровська область – 2111;
Донецька область – 1881;
Житомирська область – 1557;
Закарпатська область – 978;
Запорізька область – 1431;
Івано-Франківська область – 750;
Київська область – 1314;
Кіровоградська область – 344;
Луганська область – 774;
Львівська область – 2161;
Миколаївська область – 819;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1454;
Рівненська область – 2006;
Сумська область – 1597;
Тернопільська область – 1011;
Харківська область – 2293;
Херсонська область – 1012;
Хмельницька область – 2093;
Черкаська область – 1120;
Чернівецька область – 929;
Чернігівська область – 1141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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