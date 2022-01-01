На Волині за добу зафіксували 1120 випадків коронавірусу, 9 людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 184 дитини та 38 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 452,Летальних випадків (осіб) – 9:Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1 випадок;– 1 випадок у Ковельській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 2770,методом ІФА (осіб) – 193.– 438 хворих:Луцька ТГ – 213Боратинська ТГ – 7Берестечківська ТГ — 12Городищенська ТГ – 1Горохівська ТГ – 23Доросинівська ТГ — 13Ківерцівська ТГ – 44Колківська – 12Копачівська ТГ — 5Мар’янівська ТГ – 10Олицька ТГ — 7Підгайцівська ТГ – 32Рожищенська ТГ – 43Торчинська ТГ -2Цуманська ТГ – 14– 242 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 84Затурцівська ТГ – 18Зимнівська ТГ — 19Іваничівська ТГ – 20Литовезька ТГ — 7Локачинська ТГ — 31Нововолинська ТГ – 49Оваднівська ТГ — 2Павлівська ТГ – 8Устилузька ТГ — 4– 147 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 60Любешівська ТГ – 23Маневицька ТГ – 54Прилісненська ТГ — 7Сошичненська ТГ — 3– 293 хворих:Голобська ТГ – 20Велицька ТГ — 1Вишнівська ТГ – 3Дубечненська ТГ – 5Дубівська ТГ – 37Заболотівська ТГ — 3Забродівськ а ТГ — 4Ковельська ТГ – 86Колодяжненська ТГ — 7Луківська ТГ -6Люблинецька ТГ – 10Любомльська ТГ – 9Поворська ТГ — 10Ратнівська ТГ – 13Рівненська ТГ – 1Самарівська ТГ – 2Сереховичівська ТГ – 6Смідинська ТГ — 1Старовижівська ТГ – 16Турійська ТГ – 29Шацька ТГ — 24захворіли (осіб) – 119336 (з них дітей – 10044 та медичних працівників –5053),одужали ( осіб) – 103992 (з них дітей – 7486 та медичних працівників –4473),летальних випадків (осіб) –2300 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 464772,методом ІФА (осіб) –214651.За добу 08 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1821 щеплення. Першою дозою щеплено — 610 осіб, другою дозою – 796 осіб, додатковою дозою – 4, бустерною дозою – 411 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342890 людей, отримали дві дози – 320133 людини, отримали додаткову дозу – 424 людини, бустерну дозу – 6261 людей. Загалом провели 669708 щеплень.