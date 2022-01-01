На Волині за добу зафіксували 1120 випадків коронавірусу, 9 людей померли
Сьогодні, 09:27
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 184 дитини та 38 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 452,
Летальних випадків (осіб) – 9:
Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1 випадок;
Ковельський район – 1 випадок у Ковельській ТГ.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2770,
методом ІФА (осіб) – 193.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 438 хворих:
Луцька ТГ – 213
Боратинська ТГ – 7
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 13
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 12
Копачівська ТГ — 5
Мар’янівська ТГ – 10
Олицька ТГ — 7
Підгайцівська ТГ – 32
Рожищенська ТГ – 43
Торчинська ТГ -2
Цуманська ТГ – 14
Володимир-Волинський район – 242 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 84
Затурцівська ТГ – 18
Зимнівська ТГ — 19
Іваничівська ТГ – 20
Литовезька ТГ — 7
Локачинська ТГ — 31
Нововолинська ТГ – 49
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4
Камінь-Каширський район – 147 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 60
Любешівська ТГ – 23
Маневицька ТГ – 54
Прилісненська ТГ — 7
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 293 хворих:
Голобська ТГ – 20
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 3
Дубечненська ТГ – 5
Дубівська ТГ – 37
Заболотівська ТГ — 3
Забродівськ а ТГ — 4
Ковельська ТГ – 86
Колодяжненська ТГ — 7
Луківська ТГ -6
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 9
Поворська ТГ — 10
Ратнівська ТГ – 13
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 6
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ – 16
Турійська ТГ – 29
Шацька ТГ — 24
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 119336 (з них дітей – 10044 та медичних працівників –5053),
одужали ( осіб) – 103992 (з них дітей – 7486 та медичних працівників –4473),
летальних випадків (осіб) –2300 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 464772,
методом ІФА (осіб) –214651.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 08 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1821 щеплення. Першою дозою щеплено — 610 осіб, другою дозою – 796 осіб, додатковою дозою – 4, бустерною дозою – 411 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342890 людей, отримали дві дози – 320133 людини, отримали додаткову дозу – 424 людини, бустерну дозу – 6261 людей. Загалом провели 669708 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 452,
Летальних випадків (осіб) – 9:
Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1 випадок;
Ковельський район – 1 випадок у Ковельській ТГ.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2770,
методом ІФА (осіб) – 193.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 438 хворих:
Луцька ТГ – 213
Боратинська ТГ – 7
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 13
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 12
Копачівська ТГ — 5
Мар’янівська ТГ – 10
Олицька ТГ — 7
Підгайцівська ТГ – 32
Рожищенська ТГ – 43
Торчинська ТГ -2
Цуманська ТГ – 14
Володимир-Волинський район – 242 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 84
Затурцівська ТГ – 18
Зимнівська ТГ — 19
Іваничівська ТГ – 20
Литовезька ТГ — 7
Локачинська ТГ — 31
Нововолинська ТГ – 49
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4
Камінь-Каширський район – 147 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 60
Любешівська ТГ – 23
Маневицька ТГ – 54
Прилісненська ТГ — 7
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 293 хворих:
Голобська ТГ – 20
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 3
Дубечненська ТГ – 5
Дубівська ТГ – 37
Заболотівська ТГ — 3
Забродівськ а ТГ — 4
Ковельська ТГ – 86
Колодяжненська ТГ — 7
Луківська ТГ -6
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 9
Поворська ТГ — 10
Ратнівська ТГ – 13
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 6
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ – 16
Турійська ТГ – 29
Шацька ТГ — 24
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 119336 (з них дітей – 10044 та медичних працівників –5053),
одужали ( осіб) – 103992 (з них дітей – 7486 та медичних працівників –4473),
летальних випадків (осіб) –2300 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 464772,
методом ІФА (осіб) –214651.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 08 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1821 щеплення. Першою дозою щеплено — 610 осіб, другою дозою – 796 осіб, додатковою дозою – 4, бустерною дозою – 411 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342890 людей, отримали дві дози – 320133 людини, отримали додаткову дозу – 424 людини, бустерну дозу – 6261 людей. Загалом провели 669708 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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