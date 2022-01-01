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На Волині за добу зафіксували 1120 випадків коронавірусу, 9 людей померли

На Волині за добу зафіксували 1120 випадків коронавірусу, 9 людей померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 184 дитини та 38 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 452,
Летальних випадків (осіб) – 9:
Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1 випадок;

Ковельський район – 1 випадок у Ковельській ТГ.

Здійснено тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 2770,
методом ІФА (осіб) – 193.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 438 хворих:

Луцька ТГ – 213
Боратинська ТГ – 7
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 13
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 12
Копачівська ТГ — 5
Мар’янівська ТГ – 10
Олицька ТГ — 7
Підгайцівська ТГ – 32
Рожищенська ТГ – 43
Торчинська ТГ -2
Цуманська ТГ – 14

Володимир-Волинський район – 242 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 84
Затурцівська ТГ – 18
Зимнівська ТГ — 19
Іваничівська ТГ – 20
Литовезька ТГ — 7
Локачинська ТГ — 31
Нововолинська ТГ – 49
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4

Камінь-Каширський район – 147 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 60
Любешівська ТГ – 23
Маневицька ТГ – 54
Прилісненська ТГ — 7
Сошичненська ТГ — 3

Ковельський район – 293 хворих:

Голобська ТГ – 20
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 3
Дубечненська ТГ – 5
Дубівська ТГ – 37
Заболотівська ТГ — 3
Забродівськ а ТГ — 4
Ковельська ТГ – 86
Колодяжненська ТГ — 7
Луківська ТГ -6
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 9
Поворська ТГ — 10
Ратнівська ТГ – 13
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 6
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ – 16
Турійська ТГ – 29
Шацька ТГ — 24

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 119336 (з них дітей – 10044 та медичних працівників –5053),
одужали ( осіб) – 103992 (з них дітей – 7486 та медичних працівників –4473),
летальних випадків (осіб) –2300 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 464772,
методом ІФА (осіб) –214651.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 08 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1821 щеплення. Першою дозою щеплено — 610 осіб, другою дозою – 796 осіб, додатковою дозою – 4, бустерною дозою – 411 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342890 людей, отримали дві дози – 320133 людини, отримали додаткову дозу – 424 людини, бустерну дозу – 6261 людей. Загалом провели 669708 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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