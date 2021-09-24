У березні українцям підвищать пенсії: у кого зростуть виплати





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За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, це буде й індексація страхових пенсій і доплати для різних категорій, що не підпадають під індексацію. Саме тому підвищення стосується понад десяти мільйонів осіб. Це:





• віськовослужбовці — середній розмір підвищення 700 грн;

• страхові пенсії, які були призначені до 2019 року — не менше 100 грн, а в середньому зросте на 500 грн;

• мінімальна пенсія по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, які були призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС — пенсія в середньому зросте на 400 грн.



Крім того, від березня збільшиться розмір так званої мінімальної пенсії. Вперше за 15 років вона підвищиться до понад двох тисяч гривень. Так звану соціальну пенсію отримують в Україні понад мільйон осіб. До слова, як правило це ті, у кого не вистачає страхового стажу або була маленька заробітна плата.



Як повідомлялося, 2022 року розмір пенсійних виплат буде підвищуватися поетапно. Це регламентовано держбюджетом-2022. Станом на 1 лютого 2022 року мінімальний розмір пенсії залишився на тому ж рівні і становить 1 934 грн. Її підвищення заплановано на липень та грудень 2022 року (до 2 027 грн та 2 093 грн відповідно).

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