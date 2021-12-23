Розробили програму тероборони Луцька





Про це у Тарас Шкітер.



Днями під час круглого столу «Територіальна оборона як основа захисту громади» голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер запропонував розробити міську програму територіальної оборони Луцької громади. Наразі документ вже передали до міської ради для вивчення депутатами та розгляду на сесії.



«Взявши до уваги програми територіальної оборони та національного спротиву, які були прийняті у Києві та Львові, ми в офісі «СВІДОМИХ» напрацювали нашу програму заходів територіальної оборони Луцької громади на 2022-2024 роки», – зазначив депутат.





Основне, що очікується від реалізації програми:



• Навчання з довійськової підготовки та цивільної оборони в навчальних закладах.



• Організація навчання мешканців громади спільно з залученням військовослужбовців ЗСУ, ветеранів війни, представників ліцензованих стрілецьких клубів, волонтерів, медиків та представників інших суміжних галузей.



• Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони.



• Проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців Луцької громади.



• Забезпечення безперебійної діяльності територіальної оборони в громаді та ін.



«Зараз часто звучить давнє висловлювання: «Хочеш миру – готуйся до війни». Ми не хочемо війни, але, прийнявши цю програму і приступивши до виконання її заходів, наша громада краще підготується до можливих загроз», – зауважив Тарас Шкітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» розробили міську програму територіальної оборони Луцької громади.Про це у фейсбуці написав голова фракціїДнями під час круглого столу «Територіальна оборона як основа захисту громади» голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер запропонував розробити міську програму територіальної оборони Луцької громади. Наразі документ вже передали до міської ради для вивчення депутатами та розгляду на сесії.«Взявши до уваги програми територіальної оборони та національного спротиву, які були прийняті у Києві та Львові, ми в офісі «СВІДОМИХ» напрацювали нашу програму заходів територіальної оборони Луцької громади на 2022-2024 роки», – зазначив депутат.• Навчання з довійськової підготовки та цивільної оборони в навчальних закладах.• Організація навчання мешканців громади спільно з залученням військовослужбовців ЗСУ, ветеранів війни, представників ліцензованих стрілецьких клубів, волонтерів, медиків та представників інших суміжних галузей.• Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони.• Проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців Луцької громади.• Забезпечення безперебійної діяльності територіальної оборони в громаді та ін.«Зараз часто звучить давнє висловлювання: «Хочеш миру – готуйся до війни». Ми не хочемо війни, але, прийнявши цю програму і приступивши до виконання її заходів, наша громада краще підготується до можливих загроз», – зауважив Тарас Шкітер.

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