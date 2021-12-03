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Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО

Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО
Попри те, що діти переважно легко переносять коронавірусну інфекцію, їм таки варто зробити щеплення від цієї хвороби, адже можливі небезпечні ускладнення. У першу чергу вакцинувати бажано дітей із хронічними хворобами, стверджує імунологиня Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Грабовська-Микитюк.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

«Дітей із 12 років ми можемо вакцинувати від коронавірусу. А пацієнти, які мають проблеми з легенями, повинні бути вакциновані в першу чергу, тому що ковід дуже часто дає запалення легень. І не завжди діти переносять цю хворобу у легкій формі. Із практики можу сказати, що ми бачили досить важкі ковідні пневмонії в маленьких діток, починаючи з кількох місяців, і серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька тижнів і місяців у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому», – розповіла лікарка.

До того ж, наголошує вона, дітей, у яких слабкі легені, варто щепити ще й від грипу і пневмококу, щоб зменшити ризик пневмонії, викликаної цими збудниками.

Наразі, зауважила Ірина Грабовська-Микитюк, від коронавірусу вакцинують лише дітей від 12 років. Питання вакцинації менших дітей ще вирішують.

«Поки проводяться дослідження щодо дітей до 12 років. І поки вони не завершилися, вакцинувати дітей молодших 12 років не будемо», – додала імунологиня.

Нагадаємо, останнім часом побільшало госпіталізованих дітей із коронавірусом, у реанімації опиняються навіть новонароджені діти.

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Теги: Волинь, діти, щеплення
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