Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО

Ірина Грабовська-Микитюк.



Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на



«Дітей із 12 років ми можемо вакцинувати від коронавірусу. А пацієнти, які мають проблеми з легенями, повинні бути вакциновані в першу чергу, тому що ковід дуже часто дає запалення легень. І не завжди діти переносять цю хворобу у легкій формі. Із практики можу сказати, що ми бачили досить важкі ковідні пневмонії в маленьких діток, починаючи з кількох місяців, і серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька тижнів і місяців у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому», – розповіла лікарка.



До того ж, наголошує вона, дітей, у яких слабкі легені, варто щепити ще й від грипу і пневмококу, щоб зменшити ризик пневмонії, викликаної цими збудниками.



Наразі, зауважила Ірина Грабовська-Микитюк, від коронавірусу вакцинують лише дітей від 12 років. Питання вакцинації менших дітей ще вирішують.



«Поки проводяться дослідження щодо дітей до 12 років. І поки вони не завершилися, вакцинувати дітей молодших 12 років не будемо», – додала імунологиня.



Нагадаємо, останнім часом побільшало госпіталізованих дітей із коронавірусом, у реанімації опиняються навіть новонароджені діти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що діти переважно легко переносять коронавірусну інфекцію, їм таки варто зробити щеплення від цієї хвороби, адже можливі небезпечні ускладнення. У першу чергу вакцинувати бажано дітей із хронічними хворобами, стверджує імунологиня Волинської обласної клінічної лікарніПро це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі «Дітей із 12 років ми можемо вакцинувати від коронавірусу. А пацієнти, які мають проблеми з легенями, повинні бути вакциновані в першу чергу, тому що ковід дуже часто дає запалення легень. І не завжди діти переносять цю хворобу у легкій формі. Із практики можу сказати, що ми бачили досить важкі ковідні пневмонії в маленьких діток, починаючи з кількох місяців, і серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька тижнів і місяців у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому», – розповіла лікарка.До того ж, наголошує вона, дітей, у яких слабкі легені, варто щепити ще й від грипу і пневмококу, щоб зменшити ризик пневмонії, викликаної цими збудниками.Наразі, зауважила Ірина Грабовська-Микитюк, від коронавірусу вакцинують лише дітей від 12 років. Питання вакцинації менших дітей ще вирішують.«Поки проводяться дослідження щодо дітей до 12 років. І поки вони не завершилися, вакцинувати дітей молодших 12 років не будемо», – додала імунологиня.Нагадаємо, останнім часом побільшало госпіталізованих дітей із коронавірусом, у реанімації опиняються навіть новонароджені діти.

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