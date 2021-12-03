Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Попри те, що діти переважно легко переносять коронавірусну інфекцію, їм таки варто зробити щеплення від цієї хвороби, адже можливі небезпечні ускладнення. У першу чергу вакцинувати бажано дітей із хронічними хворобами, стверджує імунологиня Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Грабовська-Микитюк.
Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Дітей із 12 років ми можемо вакцинувати від коронавірусу. А пацієнти, які мають проблеми з легенями, повинні бути вакциновані в першу чергу, тому що ковід дуже часто дає запалення легень. І не завжди діти переносять цю хворобу у легкій формі. Із практики можу сказати, що ми бачили досить важкі ковідні пневмонії в маленьких діток, починаючи з кількох місяців, і серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька тижнів і місяців у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому», – розповіла лікарка.
До того ж, наголошує вона, дітей, у яких слабкі легені, варто щепити ще й від грипу і пневмококу, щоб зменшити ризик пневмонії, викликаної цими збудниками.
Наразі, зауважила Ірина Грабовська-Микитюк, від коронавірусу вакцинують лише дітей від 12 років. Питання вакцинації менших дітей ще вирішують.
«Поки проводяться дослідження щодо дітей до 12 років. І поки вони не завершилися, вакцинувати дітей молодших 12 років не будемо», – додала імунологиня.
Нагадаємо, останнім часом побільшало госпіталізованих дітей із коронавірусом, у реанімації опиняються навіть новонароджені діти.
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Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Дітей із 12 років ми можемо вакцинувати від коронавірусу. А пацієнти, які мають проблеми з легенями, повинні бути вакциновані в першу чергу, тому що ковід дуже часто дає запалення легень. І не завжди діти переносять цю хворобу у легкій формі. Із практики можу сказати, що ми бачили досить важкі ковідні пневмонії в маленьких діток, починаючи з кількох місяців, і серйозні наслідки вже перенесеного ковіду через кілька тижнів і місяців у вигляді, наприклад, мультисистемного запального синдрому», – розповіла лікарка.
До того ж, наголошує вона, дітей, у яких слабкі легені, варто щепити ще й від грипу і пневмококу, щоб зменшити ризик пневмонії, викликаної цими збудниками.
Наразі, зауважила Ірина Грабовська-Микитюк, від коронавірусу вакцинують лише дітей від 12 років. Питання вакцинації менших дітей ще вирішують.
«Поки проводяться дослідження щодо дітей до 12 років. І поки вони не завершилися, вакцинувати дітей молодших 12 років не будемо», – додала імунологиня.
Нагадаємо, останнім часом побільшало госпіталізованих дітей із коронавірусом, у реанімації опиняються навіть новонароджені діти.
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