На Волині знову виявили сказ у собаки

У селі П’ятидні Володимир-Волинського району захворювання на сказ виявили у собаки.Про це інформує Володимир-Волинська РДА.На цей раз біля приміщення П’ятиднівської школи жителі села помітили собаку, що агресивно себе поводила. Незабаром цього ж пса знайшли мертвим. Після цього волонтерами була викликана поліція, яка зазначила, що слідів насильницької смерті у собаки не виявлено.В подальшому біоматеріал тварини був відправлений на лабораторну експертизу, яка підтвердила підозру - собака дійсно була заражена сказом.Відтак на території перебування собаки проведено ряд заходів дезінфекції та протиепізоотичною комісією встановлений карантин тривалістю 60 днів. В подальшому засіданні комісії карантин, який попередньо був встановлений в селі Бубнів Зимнівської громади та в селі Козлів на Локачинщині, був скасований. Проте в Іваничах ці заходи були продовжені через виявлення нового випадку захворювання тварини на сказ.