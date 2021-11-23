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На Волині знову виявили сказ у собаки

На Волині знову виявили сказ у собаки
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району захворювання на сказ виявили у собаки.

Про це інформує Володимир-Волинська РДА.

На цей раз біля приміщення П’ятиднівської школи жителі села помітили собаку, що агресивно себе поводила. Незабаром цього ж пса знайшли мертвим. Після цього волонтерами була викликана поліція, яка зазначила, що слідів насильницької смерті у собаки не виявлено.В подальшому біоматеріал тварини був відправлений на лабораторну експертизу, яка підтвердила підозру - собака дійсно була заражена сказом.

Відтак на території перебування собаки проведено ряд заходів дезінфекції та протиепізоотичною комісією встановлений карантин тривалістю 60 днів. В подальшому засіданні комісії карантин, який попередньо був встановлений в селі Бубнів Зимнівської громади та в селі Козлів на Локачинщині, був скасований. Проте в Іваничах ці заходи були продовжені через виявлення нового випадку захворювання тварини на сказ.

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Теги: Волинь, Володимир, сказ, собака
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