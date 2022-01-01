Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:17
9 лютого зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 99 хворих.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість хворих у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні продовжує зростати. 75 людей перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 50 – у важкому. За останню добу поступили 14 людей, виписали – 6-х. Хворі спожили майже тонну кисню, залишалося трохи більше 19,3 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість хворих у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні продовжує зростати. 75 людей перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 50 – у важкому. За останню добу поступили 14 людей, виписали – 6-х. Хворі спожили майже тонну кисню, залишалося трохи більше 19,3 тонн кисню.
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