Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 10:39
Сьогодні, 9 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін поінформував про роботу спеціальної слідчої комісії МВС, яка розслідує трагедію зі службовцями Нацгвардії у Дніпрі та встановлює обставини і причини надзвичайної події.
Про це повідомила пресслужба МВС України.
Перший заступник очільника МВС розповів, що представники спеціальної слідчої комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України.
«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР», - сказав він.
Євгеній Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.
«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить Міністерство внутрішніх справ - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», - повідомив перший заступник міністра.
Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність належного контролю за замиканням ставниці для зброї. Також викликає питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців. Зокрема, виявлено, що низка медикаментів в аптечці була відсутня.
Перший заступник зазначив, що наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді. Євгеній Єнін і надалі інформуватиме про результати службового розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі.
«Є і хороші новини - госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі.
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Про це повідомила пресслужба МВС України.
Перший заступник очільника МВС розповів, що представники спеціальної слідчої комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України.
«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР», - сказав він.
Євгеній Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.
«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить Міністерство внутрішніх справ - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», - повідомив перший заступник міністра.
Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність належного контролю за замиканням ставниці для зброї. Також викликає питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців. Зокрема, виявлено, що низка медикаментів в аптечці була відсутня.
Перший заступник зазначив, що наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді. Євгеній Єнін і надалі інформуватиме про результати службового розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі.
«Є і хороші новини - госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі.
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