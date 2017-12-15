вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі

Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 9 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін поінформував про роботу спеціальної слідчої комісії МВС, яка розслідує трагедію зі службовцями Нацгвардії у Дніпрі та встановлює обставини і причини надзвичайної події.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Перший заступник очільника МВС розповів, що представники спеціальної слідчої комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України.

«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР», - сказав він.

Євгеній Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.

«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить Міністерство внутрішніх справ - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», - повідомив перший заступник міністра.

Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність належного контролю за замиканням ставниці для зброї. Також викликає питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців. Зокрема, виявлено, що низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Перший заступник зазначив, що наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді. Євгеній Єнін і надалі інформуватиме про результати службового розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі.

«Є і хороші новини - госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дніпро, розстріл, розслідування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 10:39
На Волині знову виявили сказ у собаки
Сьогодні, 10:35
Чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не споруджувати власноруч*
Сьогодні, 10:23
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:17
Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень
04 лютий, 13:45
Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука
27 січень, 13:26
ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
27 січень, 12:17
У Дніпрі розстріляли сім'ю бізнесменів У Дніпрі розстріляли сім'ю бізнесменів
15 грудень, 2017, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 10:39
 0
На Волині знову виявили сказ у собаки
Сьогодні, 10:35
 0
Чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не споруджувати власноруч*
Сьогодні, 10:23
 0
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:17
 0
Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8