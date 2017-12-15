Розповіли про перші результати службового розслідування розстрілу у Дніпрі

Євгеній Єнін поінформував про роботу спеціальної слідчої комісії МВС, яка розслідує трагедію зі службовцями Нацгвардії у Дніпрі та встановлює обставини і причини



Про це повідомила пресслужба МВС України.



Перший заступник очільника МВС розповів, що представники спеціальної слідчої комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України.



«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР», - сказав він.



Євгеній Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.



«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить Міністерство внутрішніх справ - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», - повідомив перший заступник міністра.



Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність належного контролю за замиканням ставниці для зброї. Також викликає питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців. Зокрема, виявлено, що низка медикаментів в аптечці була відсутня.



Перший заступник зазначив, що наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді. Євгеній Єнін і надалі інформуватиме про результати службового розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі.



«Є і хороші новини - госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ Українипоінформував про роботу спеціальної слідчої комісії МВС, яка розслідує трагедію зі службовцями Нацгвардії у Дніпрі та встановлює обставини і причини надзвичайної події Про це повідомила пресслужба МВС України.Перший заступник очільника МВС розповів, що представники спеціальної слідчої комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України.«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР», - сказав він.Євгеній Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить Міністерство внутрішніх справ - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», - повідомив перший заступник міністра.Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність належного контролю за замиканням ставниці для зброї. Також викликає питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців. Зокрема, виявлено, що низка медикаментів в аптечці була відсутня.Перший заступник зазначив, що наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді. Євгеній Єнін і надалі інформуватиме про результати службового розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі.«Є і хороші новини - госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.Нагадаємо, міністр внутрішніх справініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі.

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