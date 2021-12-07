Коронавірус може викликати у дітей синдром Кавасакі: волинська лікарка розповіла про ускладнення





Про це у програмі «Телемедицина» наІрина Грабовська Микитюк.



За її словами, коронавірус може викликати у дітей синдром Кавасакі або мультисистемний запальний синдром. За симптомами і наслідками ці недуги дуже схожі.





«Причини цієї хвороби не до кінця зрозумілі, тому що це автоімунні процеси, тобто коли імунітет не розуміє, з чим боротися. При цій хворобі іде запалення кількох систем організму одночасно. Найчастіше це кишківник, що проявляється проносом, дуже високою температурою 38,5-40 градусів, яка важко збивається. Закінчується це все таким ускладненням, як коронарит, тобто запаленням судин, які оточують і живлять наше серце», – розповіла лікарка про перебіг недуги.



«Якщо її невчасно діагностувати і неправильно пролікувати, пожиттєво залишаються аневризми, тобто розширення судин навколо серця. Як наслідок настають серцева недостатність, легенева гіпертензія. Тобто це каскад не дуже добрих процесів, які починаються внаслідок того, що дитина перехворіє на мультисистемний запальний синдром», – наголосила Ірина Грабовська Микитюк.



«У нас таких дітей я пригадати можу 8. І всіх їх ми успішно вилікували», – додала вона.



Щоб запобігти важким ускладненням, імунологиня рекомендує робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній дитячій лікарні за весь час пандемії успішно пролікували близько восьми дітей, у яких коронавірус викликав мультисистемний запальний синдром.Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 7 лютого повідомила імунологиня цього медзакладуЗа її словами, коронавірус може викликати у дітей синдром Кавасакі або мультисистемний запальний синдром. За симптомами і наслідками ці недуги дуже схожі.«Причини цієї хвороби не до кінця зрозумілі, тому що це автоімунні процеси, тобто коли імунітет не розуміє, з чим боротися. При цій хворобі іде запалення кількох систем організму одночасно. Найчастіше це кишківник, що проявляється проносом, дуже високою температурою 38,5-40 градусів, яка важко збивається. Закінчується це все таким ускладненням, як коронарит, тобто запаленням судин, які оточують і живлять наше серце», – розповіла лікарка про перебіг недуги.«Якщо її невчасно діагностувати і неправильно пролікувати, пожиттєво залишаються аневризми, тобто розширення судин навколо серця. Як наслідок настають серцева недостатність, легенева гіпертензія. Тобто це каскад не дуже добрих процесів, які починаються внаслідок того, що дитина перехворіє на мультисистемний запальний синдром», – наголосила Ірина Грабовська Микитюк.«У нас таких дітей я пригадати можу 8. І всіх їх ми успішно вилікували», – додала вона.Щоб запобігти важким ускладненням, імунологиня рекомендує робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію