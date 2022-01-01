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На Волині у заводу відсудили земельну ділянку вартістю 23 мільйони

На Волині у заводу відсудили земельну ділянку вартістю 23 мільйони
На Волині прокурори домоглися повернення недобросовісним орендарем державі земельної ділянки вартістю 23 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.

На виконання рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури Волинської області в інтересах Волинської обласної державної адміністрації та Дубечненської сільської ради Ковельського району до ТзОВ "Дубечненський керамічний завод", державі повернули земельну ділянку вартістю 23 мільйони гривень.

Прокурори з'ясували, що з лютого 2018 року підприємство орендувало ділянку з кар’єром для видобування суглинків та глини, проте, порушуючи умови договору, несвоєчасно сплачувало за неї орендну плату.

Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася повернення землі державі. Рішення суду виконане.

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Теги: Волинь, керамічний завод, Дубечне, земельна ділянка, суд
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