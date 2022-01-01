На Волині у заводу відсудили земельну ділянку вартістю 23 мільйони
Сьогодні, 12:05
На Волині прокурори домоглися повернення недобросовісним орендарем державі земельної ділянки вартістю 23 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
На виконання рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури Волинської області в інтересах Волинської обласної державної адміністрації та Дубечненської сільської ради Ковельського району до ТзОВ "Дубечненський керамічний завод", державі повернули земельну ділянку вартістю 23 мільйони гривень.
Прокурори з'ясували, що з лютого 2018 року підприємство орендувало ділянку з кар’єром для видобування суглинків та глини, проте, порушуючи умови договору, несвоєчасно сплачувало за неї орендну плату.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася повернення землі державі. Рішення суду виконане.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
На виконання рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури Волинської області в інтересах Волинської обласної державної адміністрації та Дубечненської сільської ради Ковельського району до ТзОВ "Дубечненський керамічний завод", державі повернули земельну ділянку вартістю 23 мільйони гривень.
Прокурори з'ясували, що з лютого 2018 року підприємство орендувало ділянку з кар’єром для видобування суглинків та глини, проте, порушуючи умови договору, несвоєчасно сплачувало за неї орендну плату.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася повернення землі державі. Рішення суду виконане.
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