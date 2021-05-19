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Де на Волині встановлені камери автофіксації порушень ПДР

Де на Волині встановлені камери автофіксації порушень ПДР
Через перевищення безпечної швидкості за січень на Волині відбулося 82 ДТП (загалом 210 автопригод). З них — 22 ДТП із травмованими, в яких загинули 3 людини, і ще 27 травмувалися.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

До того ж через перевищення встановленої швидкості трапилося ще 8 автопригод. Із них — 4 ДТП із травмованими, в яких травмувалися 6 осіб.

Перевищення швидкості є найголовнішою причиною ДТП на Волині.

На Волині працюють такі прилади контролю як "КАСКАД":

-на 82 км+575 автодороги Н-22, населений пункт Забороль, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
-на 95 км+200 автодороги Н-22, населений пункт Струмівка, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
-на 129 км+788 автодороги М-19, населений пункт Копачівка, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)
-на 444 км+971 автодороги М-07, населений пункт Ковель, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).

Окрім цього патрульні фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках (про кожну з них на дорогах попереджає дорожній знак):
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км);
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);
- Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);
- Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);
- м.Луцьк на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській, Набережній, Конякіна та проспекті Відродження.

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Теги: КАСКАД, патрульна поліція, камери, перевищення швидкості
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