«Молнупіравір»: перші у світі пігулки від ковіду от-от привезуть на Волинь, але їх вже продають неофіційно
Сьогодні, 17:26
Нещодавно в Україну прибула перша партія протиковідних ліків «Молнупіравір», однак, придбати препарат в аптеці – не вдасться. Незабаром таблетки з’являться у кожному регіоні і отримати їх можна буде безкоштовно, найперше - пацієнтам з груп ризику.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися трохи більше про препарат і з’ясувало, що «бізнесмени» вже пропонують купити «чарівні» пігулки в інтернеті.
«Молнупіравір» виробляє американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme. Він блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, а тобто запобігає його розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Таблетки повинні лікувати навіть важкий ковід, однак, застосовувати його для профілактики – не дозволяють.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» Україна почала ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі коронавірусу. І вже 6 лютого в країну прибула перша партія ліків. Отримати таблетки у сімейного лікаря можна безкоштовно. Щоправда лише тим пацієнтам, які перебувають у зоні ризику:
• людям похилого віку,
• хворим на артеріальну гіпертензію, рак або діабет,
• особам з серцево-судинними захворюваннями чи хворобами дихальних шляхів.
Незважаючи на те, що препарат поки не отримали навіть волинські медики, придбати «чарівні» пігулки можна вже, правда, не офіційно. Кмітливі українці, які купили ліки за кордоном – тут влаштували справжній бізнес.
Ми знайшли кілька оголошень і зауважимо, ціна за упаковку варіюється від двох до шести тисяч гривень.
Індійський «Molnuvir» (молнупіравіру – 200 мг) на одному з інтернет-ресурсів продають навіть зі знижкою на 300 гривень за 2000 гривень – і це наразі найнижча ціна. Ще й доставку безкоштовну пропонують.
Наступний «продавець» пропонує «Movfor» (молнупіравір – 200 мг) аж за 5400! До того ж, доставка «Новою поштою» за наш рахунок. Щодо назви ліків чоловік пояснює: компанія «Merck» ліцензувала цей препарат п’яти виробникам Індії, серед них і «Hetero» (чиї пігулки нам і пропонують придбати). І навіть надсилає посилання на статтю, розміщену на офіційній сторінці «Merck». Закликає також не зволікати, бо в наявності залишилося лише кілька упаковок.
Придбати таблетки онлайн нам пропонує ще один «бізнесмен». У нього запасу товарів трохи більше, тож обрати пігулки можна декількох виробників. Ми ж зупиняємось саме на «Molnupiravir» від «Molaz» за 3000 гривень.
Зазначимо, купуючи неофіційно слід бути обережним, бо коштують рятівні таблетки геть не дешево. Перераховуючи кругленьку суму – можна натрапити на шахраїв, які торгують підробками чи просто кидають на гроші.
До слова, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату, бо нові результати випробувань показали його низьку ефективність. За результатами клінічних досліджень, «Молнупіравір» лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися трохи більше про препарат і з’ясувало, що «бізнесмени» вже пропонують купити «чарівні» пігулки в інтернеті.
«Молнупіравір» виробляє американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme. Він блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, а тобто запобігає його розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Таблетки повинні лікувати навіть важкий ковід, однак, застосовувати його для профілактики – не дозволяють.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» Україна почала ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі коронавірусу. І вже 6 лютого в країну прибула перша партія ліків. Отримати таблетки у сімейного лікаря можна безкоштовно. Щоправда лише тим пацієнтам, які перебувають у зоні ризику:
• людям похилого віку,
• хворим на артеріальну гіпертензію, рак або діабет,
• особам з серцево-судинними захворюваннями чи хворобами дихальних шляхів.
Незважаючи на те, що препарат поки не отримали навіть волинські медики, придбати «чарівні» пігулки можна вже, правда, не офіційно. Кмітливі українці, які купили ліки за кордоном – тут влаштували справжній бізнес.
Ми знайшли кілька оголошень і зауважимо, ціна за упаковку варіюється від двох до шести тисяч гривень.
Індійський «Molnuvir» (молнупіравіру – 200 мг) на одному з інтернет-ресурсів продають навіть зі знижкою на 300 гривень за 2000 гривень – і це наразі найнижча ціна. Ще й доставку безкоштовну пропонують.
Наступний «продавець» пропонує «Movfor» (молнупіравір – 200 мг) аж за 5400! До того ж, доставка «Новою поштою» за наш рахунок. Щодо назви ліків чоловік пояснює: компанія «Merck» ліцензувала цей препарат п’яти виробникам Індії, серед них і «Hetero» (чиї пігулки нам і пропонують придбати). І навіть надсилає посилання на статтю, розміщену на офіційній сторінці «Merck». Закликає також не зволікати, бо в наявності залишилося лише кілька упаковок.
Придбати таблетки онлайн нам пропонує ще один «бізнесмен». У нього запасу товарів трохи більше, тож обрати пігулки можна декількох виробників. Ми ж зупиняємось саме на «Molnupiravir» від «Molaz» за 3000 гривень.
Зазначимо, купуючи неофіційно слід бути обережним, бо коштують рятівні таблетки геть не дешево. Перераховуючи кругленьку суму – можна натрапити на шахраїв, які торгують підробками чи просто кидають на гроші.
До слова, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату, бо нові результати випробувань показали його низьку ефективність. За результатами клінічних досліджень, «Молнупіравір» лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.
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