«Молнупіравір»: перші у світі пігулки від ковіду от-от привезуть на Волинь, але їх вже продають неофіційно

Нещодавно в Україну прибула перша партія протиковідних ліків «Молнупіравір», однак, придбати препарат в аптеці – не вдасться. Незабаром таблетки з’являться у кожному регіоні і отримати їх можна буде безкоштовно, найперше - пацієнтам з груп ризику.вирішило дізнатися трохи більше про препарат і з’ясувало, що «бізнесмени» вже пропонують купити «чарівні» пігулки в інтернеті.«Молнупіравір» виробляє американська фармацевтична компанія. Він блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, а тобто запобігає його розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Таблетки повинні лікувати навіть важкий ковід, однак, застосовувати його для профілактики – не дозволяють.За словами міністра охорони здоров’я, роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» Україна почала ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі коронавірусу. І вже 6 лютого в країну прибула перша партія ліків. Отримати таблетки у сімейного лікаря можна безкоштовно. Щоправда лише тим пацієнтам, які перебувають у зоні ризику:Незважаючи на те, що препарат поки не отримали навіть волинські медики, придбати «чарівні» пігулки можна вже, правда, не офіційно. Кмітливі українці, які купили ліки за кордоном – тут влаштували справжній бізнес.Ми знайшли кілька оголошень і зауважимо, ціна за упаковку варіюєтьсяІндійськийна одному з інтернет-ресурсів продають навіть зі знижкою на 300 гривень за– і це наразі найнижча ціна. Ще й доставку безкоштовну пропонують.Наступний «продавець» пропонуєаж за! До того ж, доставка «Новою поштою» за наш рахунок. Щодо назви ліків чоловік пояснює: компанія «Merck» ліцензувала цей препарат п’яти виробникам Індії, серед них і. І навіть надсилає посилання на статтю, розміщену на офіційній сторінці «Merck». Закликає також не зволікати, бо в наявності залишилося лише кілька упаковок.Придбати таблетки онлайн нам пропонує ще один «бізнесмен». У нього запасу товарів трохи більше, тож обрати пігулки можна декількох виробників. Ми ж зупиняємось саме навідзаЗазначимо, купуючи неофіційно слід бути обережним, бо коштують рятівні таблетки геть не дешево. Перераховуючи кругленьку суму – можна натрапити на шахраїв, які торгують підробками чи просто кидають на гроші.До слова, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату, бо нові результати випробувань показали його низьку ефективність. За результатами клінічних досліджень, «Молнупіравір» лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.