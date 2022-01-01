Втомився терпіти: нацгвардієць Рябчук розповів про злість на солдатів, яких розстріляв
Сьогодні, 13:42
Позастатутні стосунки та порушення правил доступу до зброї - такі перші висновки розслідування стрілянини на «Південмаші» у Дніпрі. Ставниця для зброї мала бути належно замкнена, проте дотримання цього правила ніхто не контролював.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в ТСН.
Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.
Сам Артем Рябчук пояснює, що передувало трагедії:
- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...
- Втомився терпіти?
- Так.
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Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в ТСН.
Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.
Сам Артем Рябчук пояснює, що передувало трагедії:
- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...
- Втомився терпіти?
- Так.
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