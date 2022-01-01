Втомився терпіти: нацгвардієць Рябчук розповів про злість на солдатів, яких розстріляв





Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в



Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.



Сам Артем Рябчук пояснює, що передувало трагедії:



- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...



- Втомився терпіти?



- Так.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позастатутні стосунки та порушення правил доступу до зброї - такі перші висновки розслідування стрілянини на «Південмаші» у Дніпрі. Ставниця для зброї мала бути належно замкнена, проте дотримання цього правила ніхто не контролював.Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в ТСН. Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.Сампояснює, що передувало трагедії:- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...- Втомився терпіти?- Так.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію