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Втомився терпіти: нацгвардієць Рябчук розповів про злість на солдатів, яких розстріляв

Втомився терпіти: нацгвардієць Рябчук розповів про злість на солдатів, яких розстріляв
Позастатутні стосунки та порушення правил доступу до зброї - такі перші висновки розслідування стрілянини на «Південмаші» у Дніпрі. Ставниця для зброї мала бути належно замкнена, проте дотримання цього правила ніхто не контролював.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в ТСН.

Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.

Сам Артем Рябчук пояснює, що передувало трагедії:

- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...

- Втомився терпіти?

- Так.


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Теги: Артем Рябчук, розстріл, Дніпро, НГУ
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