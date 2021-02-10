На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Матюшкіна Ігоря Валерійовича, 20.02.1986 року народження, жителя села Смолигів Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Зловмисник може знаходитись у місті Києві.
Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник, просять повідомити про це до поліції за телефонами: 0953338455 або «102».
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Зловмисник може знаходитись у місті Києві.
Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник, просять повідомити про це до поліції за телефонами: 0953338455 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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