На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 20.02.1986 року народження, жителя села Смолигів Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.Зловмисник може знаходитись у місті Києві.Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник, просять повідомити про це до поліції за телефонами: 0953338455 або «102».