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На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Матюшкіна Ігоря Валерійовича, 20.02.1986 року народження, жителя села Смолигів Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.

Зловмисник може знаходитись у місті Києві.

Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник, просять повідомити про це до поліції за телефонами: 0953338455 або «102».
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

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Теги: розшук, злодій, Волинь, Київ
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