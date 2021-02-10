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Поліція оголосила у розшук волинянина. ФОТО

Поліція оголосила у розшук волинянина. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Матюшкіна Ігоря Валерійовича, 20.02.1986 року народження, жителя села Смолигів Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.

Зловмисник може знаходитись у місті Києві.

Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник, просять повідомити про це до поліції за телефонами: 0953338455 або «102».
Поліція оголосила у розшук волинянина. ФОТО

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Теги: розшук, злодій, Волинь, Київ
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