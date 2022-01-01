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На Волині врятували жінку, яка впала в підвал і не могла вибратися. ФОТО

На Волині врятували жінку, яка впала в підвал і не могла вибратися. ФОТО
Учора, 8 лютого, близько дев’ятої вечора, до поліції звернулася 33-річна ковельчанка за допомогою у пошуках її сестри. Жінка розповіла, що разом із зниклою, яка має вади слуху, робили покупки у супермаркеті, а опісля – родичка відлучилася й зникла.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Понад півтори години заявниця намагалася розшукати жінку власними силами, коли це не дало результату – звернулася до поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, після з’ясування усіх обставин правоохоронці розпочали обстеження прилеглих територій. Буквально за декілька хвилин жінку виявили у підвальному приміщенні з розбитою головою. Як з’ясувалося, з власної необережності вона впала та не могла самостійно вийти.

Поліцейські допомогли жінці вибратися, надали необхідну допомогу та викликали швидку. Нині з нею все гаразд, її здоров’ю нічого не загрожує.
На Волині врятували жінку, яка впала в підвал і не могла вибратися. ФОТО


Головне фото – ілюстративне.

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Теги: підвал, впала жінка, поліцейські, Волинь, допомога
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