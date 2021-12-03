Виплату за бустерну дозу вакцинації можна буде отримати з 14 березня
Сьогодні, 15:07
Українці зможуть отримати разову виплату у розмірі 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою від коронавірусу.
Про це відомо з засідання уряду 9 лютого, пише Економічна правда.
Кошти можна буде отримати в межах програми єПідтримка з 14 березня. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, від COVID-19 вже вакцинувалося 50% дорослого населення.
Крім того, рішенням уряду збільшується строк дії рахунку для виплат, а також термін використання коштів з 4 місяців до 9 місяців.
Постанову схвалили з одноденним доопрацюванням.
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Про це відомо з засідання уряду 9 лютого, пише Економічна правда.
Кошти можна буде отримати в межах програми єПідтримка з 14 березня. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, від COVID-19 вже вакцинувалося 50% дорослого населення.
Крім того, рішенням уряду збільшується строк дії рахунку для виплат, а також термін використання коштів з 4 місяців до 9 місяців.
Постанову схвалили з одноденним доопрацюванням.
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