Виплату за бустерну дозу вакцинації можна буде отримати з 14 березня





Про це відомо з засідання уряду 9 лютого, пише



Кошти можна буде отримати в межах програми єПідтримка з 14 березня. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, від COVID-19 вже вакцинувалося 50% дорослого населення.



Крім того, рішенням уряду збільшується строк дії рахунку для виплат, а також термін використання коштів з 4 місяців до 9 місяців.



Постанову схвалили з одноденним доопрацюванням.

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