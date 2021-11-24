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На Волині на ремонт пошкодженого у пожежі суду виділять понад один мільйон гривень

На Волині на ремонт пошкодженого у пожежі суду виділять понад один мільйон гривень
Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків держбюджету для реконструкції будівлі Любомльського райсуду. На ремонт після пожежі, яка сталась 15 січня, необхідно 1 млн 108 тис. грн. Відомо, що через інцидент Любомльський райсуд поки що призупинив роботу.

Як повідомили на сторінці установи, до Вищої ради правосуддя надійшло звернення Державної судової адміністрації з інформацією, що для відновлення роботи Любомльського райсуду необхідно 1 млн 108 тис. грн.

У середу, 9 лютого, Вища рада правосуддя погодилась перерозподілити видатки держбюджету та виділити цю суму.

«Кошти планується спрямувати, зокрема, на відновлення та облаштування у Любомльському районному суді Волинської області системи електропостачання, локальної мережі, телефонізації, санвузла, реконструкції наявної системи опалення та заміни котла, а також на придбання оргтехніки, меблів, стелажів, господарських товарів, канцелярського обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пожежа в будівлі Любомльського суду сталась під ранок 15 січня. Слідчі встановили, що причиною займання стала вибухівка, яку підкинули до приміщення, оскільки всередині знайшли уламки гранати та деталі корпусів з маркуванням.

2 лютого волинська поліція заявила про затримання двох людей, які, імовірно, підкинули вибухівку до суду. Йдеться про двох мешканців Миколаєва 28 і 43 років. Їм інкримінують порушення двох статей ККУ, одна з них передбачає ув'язнення від трьох до десяти років.

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Теги: Волинь, Любомль, суд, пожежа
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