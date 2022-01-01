Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: директор ДБР назвав основну версію слідства

Атемій Рябчук розстріляв своїх колег.



Про це сказав директор Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє пресслужба ДБР.



«Станом на сьогодні опрацьовується декілька версій. Перша, основна, це вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини, друга – вчинення злочину у зв’язку з тим, що підозрюваний страждає на психічне захворювання та перебував у стані афекту.



Третя – вчинення підозрюваним злочину за дорученням інших осіб з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні тощо», – зазначив Сухачов.



Директор ДБР повідомив, що слідчі бюро провели 15 оглядів місця події, було визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали в місті Дніпро.



У справі призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків.



Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території ДП «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова», призначено військову експертизу.



Пресслужба ДБР додає, що з метою перевірки третьої версії було надано відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Рябчуком Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.



Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня вранці на території Південного машинобудівного заводу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де нацгвардієцьрозстріляв своїх колег.Про це сказав директорна засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє пресслужба ДБР.«Станом на сьогодні опрацьовується декілька версій. Перша, основна, це вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини, друга – вчинення злочину у зв’язку з тим, що підозрюваний страждає на психічне захворювання та перебував у стані афекту.Третя – вчинення підозрюваним злочину за дорученням інших осіб з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні тощо», – зазначив Сухачов.Директор ДБР повідомив, що слідчі бюро провели 15 оглядів місця події, було визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали в місті Дніпро.У справі призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків.Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території ДП «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова», призначено військову експертизу.Пресслужба ДБР додає, що з метою перевірки третьої версії було надано відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Рябчуком Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Рябчук втік з місця злочину, а потім сам здався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію