Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: директор ДБР назвав основну версію слідства
Сьогодні, 15:59
Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де нацгвардієць Атемій Рябчук розстріляв своїх колег.
Про це сказав директор Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє пресслужба ДБР.
«Станом на сьогодні опрацьовується декілька версій. Перша, основна, це вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини, друга – вчинення злочину у зв’язку з тим, що підозрюваний страждає на психічне захворювання та перебував у стані афекту.
Третя – вчинення підозрюваним злочину за дорученням інших осіб з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні тощо», – зазначив Сухачов.
Директор ДБР повідомив, що слідчі бюро провели 15 оглядів місця події, було визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали в місті Дніпро.
У справі призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків.
Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території ДП «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова», призначено військову експертизу.
Пресслужба ДБР додає, що з метою перевірки третьої версії було надано відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Рябчуком Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.
Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Рябчук втік з місця злочину, а потім сам здався.
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Про це сказав директор Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє пресслужба ДБР.
«Станом на сьогодні опрацьовується декілька версій. Перша, основна, це вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини, друга – вчинення злочину у зв’язку з тим, що підозрюваний страждає на психічне захворювання та перебував у стані афекту.
Третя – вчинення підозрюваним злочину за дорученням інших осіб з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні тощо», – зазначив Сухачов.
Директор ДБР повідомив, що слідчі бюро провели 15 оглядів місця події, було визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали в місті Дніпро.
У справі призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків.
Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території ДП «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова», призначено військову експертизу.
Пресслужба ДБР додає, що з метою перевірки третьої версії було надано відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Рябчуком Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.
Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Рябчук втік з місця злочину, а потім сам здався.
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