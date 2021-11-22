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Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини

Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини
Нащадок роду Радзивіллів Мацей Радзивілл показав світлини, на яких зображений Луцьк сто років тому.

Фото чоловік оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Цього разу дещо для тих, хто цікавиться історією Луцька. Шукаючи світлини з Олики, ми натрапили на цікаву серію фотографій із Луцька", - написав Мацей Радзивілл.

Фотографії Луцька знайшли в альбомі офіцера австро-угорської армії, який прибув на Волинь під час Першої світової війни.

Фотографії датуються 1916 роком. Автор посту висловив подяку пані Моніці Антчак з Музею в Неборові.


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Теги: Луцьк, історія
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