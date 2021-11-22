Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини

Нащадок роду Радзивіллівпоказав світлини, на яких зображений Луцьк сто років тому.Фото чоловік оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці."Цього разу дещо для тих, хто цікавиться історією Луцька. Шукаючи світлини з Олики, ми натрапили на цікаву серію фотографій із Луцька", - написав Мацей Радзивілл.Фотографії Луцька знайшли в альбомі офіцера австро-угорської армії, який прибув на Волинь під час Першої світової війни.Фотографії датуються 1916 роком. Автор посту висловив подяку пані Моніці Антчак з Музею в Неборові.