Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини
Сьогодні, 21:35
Нащадок роду Радзивіллів Мацей Радзивілл показав світлини, на яких зображений Луцьк сто років тому.
Фото чоловік оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Цього разу дещо для тих, хто цікавиться історією Луцька. Шукаючи світлини з Олики, ми натрапили на цікаву серію фотографій із Луцька", - написав Мацей Радзивілл.
Фотографії Луцька знайшли в альбомі офіцера австро-угорської армії, який прибув на Волинь під час Першої світової війни.
Фотографії датуються 1916 роком. Автор посту висловив подяку пані Моніці Антчак з Музею в Неборові.
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Фото чоловік оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Цього разу дещо для тих, хто цікавиться історією Луцька. Шукаючи світлини з Олики, ми натрапили на цікаву серію фотографій із Луцька", - написав Мацей Радзивілл.
Фотографії Луцька знайшли в альбомі офіцера австро-угорської армії, який прибув на Волинь під час Першої світової війни.
Фотографії датуються 1916 роком. Автор посту висловив подяку пані Моніці Антчак з Музею в Неборові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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