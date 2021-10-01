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Пацієнти можуть відкрити е-лікарняний дистанційно

Пацієнти можуть відкрити е-лікарняний дистанційно
Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно.

Така процедура значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря", - зазначив він.

За словами Ляшка, МОЗ розробило та видало наказ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках".

"За наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування", - пояснив глава МОЗ.

Міністр додав, що така процедура значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу.

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Теги: е-лікарняні, Волинь
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