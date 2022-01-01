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Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту

Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту
Для учнів Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури рятувальники провели урок безпеки. Розповіли, як надавати першу медичну допомогу, що має входити до валізи безпеки та як евакуйовуватися у випадку надзвичайної ситуації.

Як розповів Суспільному речник головного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров, урок відвідали 30 учнів.

На початку уроку учням показали, як правильно надавати першу медичну допомогу травмованим. За бажанням, усі охочі могли потренуватися на спеціальному манекені.

Співробітник обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Портусь розповів про те, що має входити до валізи безпеки. Рятувальник каже: при надзвичайній ситуації туди мають увійти речі першої потреби – харчі, вода, документи, готівка, змінний одяг та ліки. Ті, що можна відразу взяти з собою.
Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту

"Елементарні речі, як копії документів, якісь консерви, субпродукти, каші. Таке повинно бути, можна скласти у валізу і поставити в якомусь місці при виході з квартири, кімнати. Тому що є такі випадки, що може навіть не бути часу думати, що з собою брати", – розповів учням Володимир Портусь.
Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту

Після лекції учням показали, як потрібно евакуйовуватись із приміщення. Зокрема показали укриття, що знаходиться у підвалі приміщення.

В училищі навчаються 860 студентів, персоналу – півтори сотні, для евакуації тут є два укриття, – каже викладач предмету "Захист України" Геннадій Пшонюк.
Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту

Суспільне розпитало в учнів училища, що вони знають про основи медичної допомоги та цивільного захисту.
Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту

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Теги: Луцьк, урок безпеки, рятувальники
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