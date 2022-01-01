вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів
У Волинському національному університеті показали, як за кошти Державного фонду регіонального розвитку планують оновити медичний факультет на третьому поверсі лабораторного корпусу.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Майбутній проєкт продемонстрували під час візиту до ВНУ голови наглядової ради університету Ігоря Палиці і членів наглядової ради Олександра Товстенюка та Ірини Констанкевич.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Нагадаємо, нещодавно повідомили, що у Волинському національному університеті до нового навчального року планують відремонтувати медичний факультет. Ціна ремонту – 12,8 мільйона гривень. Сьогодні ж показали, яким буде факультет після ремонту.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Однак спершу членам наглядової ради продемонстрували роботу навчальних лабораторій анатомії людини, а також цитології, гістології та ембріології. Розповіли про навчальні програми для студентів та про співпрацю з волинськими медичними закладами.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Голова наглядової ради ВНУ Ігор Палиця поцікавився, чим медичний факультет університету повинен відрізнятися від інших, аби бути на крок попереду від інших, зокрема, що є наразі на факультеті, чого немає і які потреби існують.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Проректор ВНУ Анатолій Ульянов продемонстрував проєкт та фото того, який вигляд матиме третій поверх медичного факультету після ремонту за кошти ДФРР.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

«На третьому поверсі будуть дві базові кафедри – кафедра анатомії та кафедра гістології. Зокрема, облаштують гістологічну лабораторію з сучасним обладнанням, науковими мікроскопами для виготовлення зрізів. Для відпрацювання практичних навичок фізіології потрібне відповідне програмне забезпечення, також потрібні додаткові симулятори. Після вивчення теоретичної частини студенти переходитимуть до практики, застосовуючи сучасні технології», – розповів Анатолій Ульянов.

Окрім того, передбачається конференц-зал для студентських конференцій та нарад, кабінет віртуальної фізіології, декілька лекційних аудиторій та аудиторій для практичних занять. Одночасно на факультеті зможуть займатися 245 студентів.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

«Після ремонту має бути сучасний освітній простір. З одного боку – стандартно, сухо, академічно, з іншого – створити домашні умови, щоб студенти могли самостійно навчатися. Передбачається велика аудиторія для цього, де можна буде під’єднатисядо інтернету та повчитися», – зазначив проректор та додав, що кошти ДФРР передбачені лише на ремонт без обладнання та меблів.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Також Ігор Палиця поцікавився, що студенти робитимуть після трьох курсів університету. Анатолій Ульянов повідомив, що наразі підписані угоди з обласною клінічною лікарнею, перинатальним центром та іншими медзакладами, де студенти продовжуватимуть вчитися.
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, медичний факультет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка бореться за безплатні ліки для онкохворих. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
«Молнупіравір»: перші у світі пігулки від ковіду от-от привезуть на Волинь, але їх вже продають неофіційно
Сьогодні, 17:26
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів
Сьогодні, 17:15
Меддопомога та евакуація: в луцькому училищі провели урок цивільного захисту
Сьогодні, 16:52
Скільки невакцинованих медиків відсторонили від роботи на Волині
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
Вирвав з рук 10 тисяч доларів: на Волині взяли під варту жителя Дніпропетровщини Вирвав з рук 10 тисяч доларів: на Волині взяли під варту жителя Дніпропетровщини
Сьогодні, 11:02
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці
08 лютий, 13:25
8 лютого на Волині: гортаючи календар 8 лютого на Волині: гортаючи календар
08 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина
Сьогодні, 18:20
 0
Луцький депутат закликає ввести регіональні опитування в «Дії»
Сьогодні, 17:57
 0
Лучанка бореться за безплатні ліки для онкохворих. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
 0
«Молнупіравір»: перші у світі пігулки від ковіду от-от привезуть на Волинь, але їх вже продають неофіційно
Сьогодні, 17:26
 0
Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8