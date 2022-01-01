Сучасний освітній простір: як оновлять медичний факультет ВНУ за 13 мільйонів





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Майбутній проєкт продемонстрували під час візиту до ВНУ голови наглядової ради університету Ігоря Палиці і членів наглядової ради Олександра Товстенюка та Ірини Констанкевич.



Нагадаємо, нещодавно повідомили, що у Волинському національному університеті до нового навчального року планують відремонтувати медичний факультет. Ціна ремонту – 12,8 мільйона гривень. Сьогодні ж показали, яким буде факультет після ремонту.



Однак спершу членам наглядової ради продемонстрували роботу навчальних лабораторій анатомії людини, а також цитології, гістології та ембріології. Розповіли про навчальні програми для студентів та про співпрацю з волинськими медичними закладами.



Голова наглядової ради ВНУ Ігор Палиця поцікавився, чим медичний факультет університету повинен відрізнятися від інших, аби бути на крок попереду від інших, зокрема, що є наразі на факультеті, чого немає і які потреби існують.



Проректор ВНУ Анатолій Ульянов продемонстрував проєкт та фото того, який вигляд матиме третій поверх медичного факультету після ремонту за кошти ДФРР.



«На третьому поверсі будуть дві базові кафедри – кафедра анатомії та кафедра гістології. Зокрема, облаштують гістологічну лабораторію з сучасним обладнанням, науковими мікроскопами для виготовлення зрізів. Для відпрацювання практичних навичок фізіології потрібне відповідне програмне забезпечення, також потрібні додаткові симулятори. Після вивчення теоретичної частини студенти переходитимуть до практики, застосовуючи сучасні технології», – розповів Анатолій Ульянов.



Окрім того, передбачається конференц-зал для студентських конференцій та нарад, кабінет віртуальної фізіології, декілька лекційних аудиторій та аудиторій для практичних занять. Одночасно на факультеті зможуть займатися 245 студентів.



«Після ремонту має бути сучасний освітній простір. З одного боку – стандартно, сухо, академічно, з іншого – створити домашні умови, щоб студенти могли самостійно навчатися. Передбачається велика аудиторія для цього, де можна буде під’єднатисядо інтернету та повчитися», – зазначив проректор та додав, що кошти ДФРР передбачені лише на ремонт без обладнання та меблів.



Також Ігор Палиця поцікавився, що студенти робитимуть після трьох курсів університету. Анатолій Ульянов повідомив, що наразі підписані угоди з обласною клінічною лікарнею, перинатальним центром та іншими медзакладами, де студенти продовжуватимуть вчитися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському національному університеті показали, як за кошти Державного фонду регіонального розвитку планують оновити медичний факультет на третьому поверсі лабораторного корпусу.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Майбутній проєкт продемонстрували під час візиту до ВНУ голови наглядової ради університетуі членів наглядової радитаНагадаємо, нещодавно повідомили, що у Волинському національному університеті до нового навчального року планують відремонтувати медичний факультет. Ціна ремонту – 12,8 мільйона гривень. Сьогодні ж показали, яким буде факультет після ремонту.Однак спершу членам наглядової ради продемонстрували роботу навчальних лабораторій анатомії людини, а також цитології, гістології та ембріології. Розповіли про навчальні програми для студентів та про співпрацю з волинськими медичними закладами.Голова наглядової ради ВНУ Ігор Палиця поцікавився, чим медичний факультет університету повинен відрізнятися від інших, аби бути на крок попереду від інших, зокрема, що є наразі на факультеті, чого немає і які потреби існують.Проректор ВНУпродемонстрував проєкт та фото того, який вигляд матиме третій поверх медичного факультету після ремонту за кошти ДФРР.«На третьому поверсі будуть дві базові кафедри – кафедра анатомії та кафедра гістології. Зокрема, облаштують гістологічну лабораторію з сучасним обладнанням, науковими мікроскопами для виготовлення зрізів. Для відпрацювання практичних навичок фізіології потрібне відповідне програмне забезпечення, також потрібні додаткові симулятори. Після вивчення теоретичної частини студенти переходитимуть до практики, застосовуючи сучасні технології», – розповів Анатолій Ульянов.Окрім того, передбачається конференц-зал для студентських конференцій та нарад, кабінет віртуальної фізіології, декілька лекційних аудиторій та аудиторій для практичних занять. Одночасно на факультеті зможуть займатися 245 студентів.«Після ремонту має бути сучасний освітній простір. З одного боку – стандартно, сухо, академічно, з іншого – створити домашні умови, щоб студенти могли самостійно навчатися. Передбачається велика аудиторія для цього, де можна буде під’єднатисядо інтернету та повчитися», – зазначив проректор та додав, що кошти ДФРР передбачені лише на ремонт без обладнання та меблів.Також Ігор Палиця поцікавився, що студенти робитимуть після трьох курсів університету. Анатолій Ульянов повідомив, що наразі підписані угоди з обласною клінічною лікарнею, перинатальним центром та іншими медзакладами, де студенти продовжуватимуть вчитися.

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