Лучанка бореться за безплатні ліки для онкохворих. ВІДЕО





Вікторія Романюк відчула ущільнення у грудях, а після ряду обстежень в лікарні дізналася страшний діагноз – рак, пише



“Тоді я нічого не знала про цю хворобу. Спочатку моїм другом став інтернет. Я почала все шукати, тому що, на жаль, я не отримала достатньо інформації в лікаря про свою хворобу”, – ділиться Вікторія.



Лікар запевнив її, що не все так погано: жінка звернулася до фахівців вчасно, рак виявили на другій стадії, тож врятуватися від найгіршого – смерті – можна.



“Сказали, що є ліки, але вони дорогі. Прийшовши додому, я почала шукати, скільки коштує цей препарат. Дізналась, що на одне вливання мені потрібно 50 тисяч гривень”, – пригадує Вікторія.



А таких вливань потрібно було 18, тобто – 900 тисяч гривень. На той час, розказує жінка, вона була підприємцем: у торговому центрі орендувала невеличкий кіоск і торгувала там товарами для мобільного зв’язку й аксесуарами. Але справу довелося згорнути, а усе продане витратити на лікування.



“Мені вдалося отримати 5 вливань, а потім я побачила на сайті Національного інституту раку, що з’явились ті ліки, які мені потрібні були”, – пригадує жінка.



Це були ті самі безплатні ліки, тобто куплені за державні гроші. Та отримати їх, каже Вікторія, могли не всі – лише 13 онкохворих зі всієї України. У відчаї жінка написала у фейсбуці допис, де згадала не тільки керівництво інституту раку, а й керівництво МОЗ. І це, розказує, таки дало результат. Саме завдяки цьому допису в соцмережі – жінка пройшла курс лікування. Її внесли до списку тих 13 жінок, яким надали ліки безплатно. Нині вона в ремісії.



Та під час лікування, пригадує Вікторія, вона бачила, як у її палаті помирають жінки, яким цих ліків не вистачило. Саме у той час вона почала справу, якою займається досі – допомагає іншим недужим отримати безкоштовне лікування. Нині Вікторія Романюк на рівні МОЗ дбає про те, аби в кожному регіоні було достатньо безкоштовних ліків. До 2019-го року, каже, їх не вистачало, бо місцеві медзаклади замовляли таких надто мало.



За словами лучанки, на Волині надто складно лікуватися онкохворим. Бо за все, що мало б бути безплатним, пацієнтам треба платити. Крім того, каже Вікторія Романюк, за гроші НСЗУ, розраховані на пацієнтів, лікарні купують обладнання, виплачують зарплати, платять за комуналку.



Своєю місією жінка вважає допомогти онкохворим людям. Для цього лучанка створила фейсбук-групу, яка є таким собі інформаційним майданчиком, в якій можна дізнатися інформацію про лікування онкологічних захворювань. Жінок, які зіштовхнулися з раком грудей Вікторія закликає не зволікати, лікуватися та шукати свого лікаря.



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