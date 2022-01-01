Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко





Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише



За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.



Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:



-35 гривень за першу дозу вакцинації;

-84 гривні за другу дозу вакцинації;

-60 гривень за третю дозу вакцинації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації.Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я- пише 24 канал. За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:-35 гривень за першу дозу вакцинації;-84 гривні за другу дозу вакцинації;-60 гривень за третю дозу вакцинації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію