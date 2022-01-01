Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко
Сьогодні, 18:43
НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише 24 канал.
За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.
Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:
-35 гривень за першу дозу вакцинації;
-84 гривні за другу дозу вакцинації;
-60 гривень за третю дозу вакцинації.
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Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише 24 канал.
За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.
Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:
-35 гривень за першу дозу вакцинації;
-84 гривні за другу дозу вакцинації;
-60 гривень за третю дозу вакцинації.
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