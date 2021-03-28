На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина





Про це йдеться у постанові суду від 19-го січня, - пише



Як виявилося, суд трактував дії матері як ухилення від виконання батьківських обов’язків. Адже вона дала шестирічному сину ліки не за призначенням лікаря, що призвело до отруєння дитини та госпіталізації хлопчика.



Своїми діями матір вчинила правопорушення, що передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП.



Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення, що передбачене частиною 1 статті 184 КУаАП та у зв’язку із закінченням терміну накладення адміністративного штрафу – справу закрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському міському судді розглянули справу жінки, яка помилково дала дитині не ті ліки, що спричинило отруєння та госпіталізацію хлопчика.Про це йдеться у постанові суду від 19-го січня, - пише БУГ. Як виявилося, суд трактував дії матері як ухилення від виконання батьківських обов’язків. Адже вона дала шестирічному сину ліки не за призначенням лікаря, що призвело до отруєння дитини та госпіталізації хлопчика.Своїми діями матір вчинила правопорушення, що передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП.Жінку визнали винною у вчиненні правопорушення, що передбачене частиною 1 статті 184 КУаАП та у зв’язку із закінченням терміну накладення адміністративного штрафу – справу закрили.

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