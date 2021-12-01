Луцький депутат закликає ввести регіональні опитування в «Дії»

Тарас Шкітер звернувся до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з пропозицією доповнити нововведену функцію опитувань в додатку «Дія».



Про це депутат написав на своїй

«Президент Володимир Зеленський вчора заявив, що в додатку Дія відбуватимуться опитування загальнонаціонального значення і таким чином громадяни впливатимуть на процеси в державі. Мені, як депутату міської ради, не вистачило слів про регіональні опитування. Адже не менш важливим є аналогічний інструмент впливу на місцеву політику. Адже рішення місцевих рад впливають безпосередньо на щоденне життя людей», – йдеться в дописі.



Тарас Шкітер звернувся до очільника Мінцифри додавши, що муніципальні опитування допоможуть місцевим органам влади прислухатись до думки людей перед прийняттям важливих рішень для громади.



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«Президентвчора заявив, що в додатку Дія відбуватимуться опитування загальнонаціонального значення і таким чином громадяни впливатимуть на процеси в державі. Мені, як депутату міської ради, не вистачило слів про регіональні опитування. Адже не менш важливим є аналогічний інструмент впливу на місцеву політику. Адже рішення місцевих рад впливають безпосередньо на щоденне життя людей», – йдеться в дописі.Тарас Шкітер звернувся до очільника Мінцифри додавши, що муніципальні опитування допоможуть місцевим органам влади прислухатись до думки людей перед прийняттям важливих рішень для громади.

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