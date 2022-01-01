Волинська лікарка розповіла, коли потрібно звертатися до дитячого імунолога. ВІДЕО

Ірина Грабовська Микитюк пояснила, у яких випадках дитині потрібна консультація імунолога.



Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на



«До дитячого імунолога треба йти в тому випадку, якщо дитина хворіє з маленького віку, починаючи приблизно із 3 місяців, на важкі інфекції, якщо ці інфекції часто завершуються госпіталізаціями у реанімаційні відділення чи у стаціонар, якщо ці інфекції вимагають тривалого лікування антибіотиками, а також протигрибковими препаратами», – каже лікарка.



За її словами, до імунолога варто йти також у тих випадках, якщо дитина переносить більше трьох пневмоній упродовж року, якщо дитина переносить більше 10 отитів впродовж року, якщо дитина переносила такі важкі хвороби, як менінгіт, остеомієліт.



«Це всі ті випадки, коли діти часто, важко і дуже тривало хворіють, ці інфекції гальмують їхній розвиток: вони не добирають вагу, вони відстають у розвитку порівняно зі своїми однолітками, і це відставання зумовлене саме ось тими частими інфекціями», – наголосила вона.



Якщо ж дитина одужує без антибіотиків, виліковується вдома, впродовж тижня-двох минають всі симптоми і є світлі проміжки між хворобами – тоді це нормально і допомога імунолога не потрібна, каже Ірина Грабовська-Микитюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Імунологиня Волинської обласної клінічної лікарніпояснила, у яких випадках дитині потрібна консультація імунолога.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 7 лютого.«До дитячого імунолога треба йти в тому випадку, якщо дитина хворіє з маленького віку, починаючи приблизно із 3 місяців, на важкі інфекції, якщо ці інфекції часто завершуються госпіталізаціями у реанімаційні відділення чи у стаціонар, якщо ці інфекції вимагають тривалого лікування антибіотиками, а також протигрибковими препаратами», – каже лікарка.За її словами, до імунолога варто йти також у тих випадках, якщо дитина переносить більше трьох пневмоній упродовж року, якщо дитина переносить більше 10 отитів впродовж року, якщо дитина переносила такі важкі хвороби, як менінгіт, остеомієліт.«Це всі ті випадки, коли діти часто, важко і дуже тривало хворіють, ці інфекції гальмують їхній розвиток: вони не добирають вагу, вони відстають у розвитку порівняно зі своїми однолітками, і це відставання зумовлене саме ось тими частими інфекціями», – наголосила вона.Якщо ж дитина одужує без антибіотиків, виліковується вдома, впродовж тижня-двох минають всі симптоми і є світлі проміжки між хворобами – тоді це нормально і допомога імунолога не потрібна, каже Ірина Грабовська-Микитюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію