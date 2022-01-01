вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська лікарка розповіла, коли потрібно звертатися до дитячого імунолога. ВІДЕО

Волинська лікарка розповіла, коли потрібно звертатися до дитячого імунолога. ВІДЕО
Імунологиня Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Грабовська Микитюк пояснила, у яких випадках дитині потрібна консультація імунолога.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 7 лютого.

«До дитячого імунолога треба йти в тому випадку, якщо дитина хворіє з маленького віку, починаючи приблизно із 3 місяців, на важкі інфекції, якщо ці інфекції часто завершуються госпіталізаціями у реанімаційні відділення чи у стаціонар, якщо ці інфекції вимагають тривалого лікування антибіотиками, а також протигрибковими препаратами», – каже лікарка.

За її словами, до імунолога варто йти також у тих випадках, якщо дитина переносить більше трьох пневмоній упродовж року, якщо дитина переносить більше 10 отитів впродовж року, якщо дитина переносила такі важкі хвороби, як менінгіт, остеомієліт.

«Це всі ті випадки, коли діти часто, важко і дуже тривало хворіють, ці інфекції гальмують їхній розвиток: вони не добирають вагу, вони відстають у розвитку порівняно зі своїми однолітками, і це відставання зумовлене саме ось тими частими інфекціями», – наголосила вона.

Якщо ж дитина одужує без антибіотиків, виліковується вдома, впродовж тижня-двох минають всі симптоми і є світлі проміжки між хворобами – тоді це нормально і допомога імунолога не потрібна, каже Ірина Грабовська-Микитюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: імунолог, діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська лікарка розповіла, коли потрібно звертатися до дитячого імунолога. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
На Волині в пожежі загинула жінка
Сьогодні, 19:10
Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко
Сьогодні, 18:43
На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Коронавірус може викликати у дітей синдром Кавасакі: волинська лікарка розповіла про ускладнення Коронавірус може викликати у дітей синдром Кавасакі: волинська лікарка розповіла про ускладнення
Сьогодні, 13:16
Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО Волинська лікарка пояснила, чому дітей варто щепити від ковіду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році
07 лютий, 12:25
У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей
03 лютий, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарка розповіла, коли потрібно звертатися до дитячого імунолога. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
 0
На Волині в пожежі загинула жінка
Сьогодні, 19:10
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко
Сьогодні, 18:43
 0
На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8