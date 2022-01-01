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Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого

Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 10 лютого, дкуілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:30 до 17:00 - вул.Єршова (частково),вул. Дністрянського, вул.Міхновського, вул.Андрузького, вул.Гущанська (частково), вул. Героїв УПА (Липини), вул.Виговського.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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