Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 10 лютого, дкуілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул.Єршова (частково),вул. Дністрянського, вул.Міхновського, вул.Андрузького, вул.Гущанська (частково), вул. Героїв УПА (Липини), вул.Виговського.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул.Єршова (частково),вул. Дністрянського, вул.Міхновського, вул.Андрузького, вул.Гущанська (частково), вул. Героїв УПА (Липини), вул.Виговського.
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