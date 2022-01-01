Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 17:00 - вул.Єршова (частково),вул. Дністрянського, вул.Міхновського, вул.Андрузького, вул.Гущанська (частково), вул. Героїв УПА (Липини), вул.Виговського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 10 лютого, дкуілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:30 до 17:00 - вул.Єршова (частково),вул. Дністрянського, вул.Міхновського, вул.Андрузького, вул.Гущанська (частково), вул. Героїв УПА (Липини), вул.Виговського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію