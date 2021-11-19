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На Волині в пожежі загинула жінка

На Волині в пожежі загинула жінка
9-го лютого близько 14:30 трапилася пожежа в багатоквартирному житловому будинку у Володимирі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 86 річної громадянки.

Про це пише БУГ.

О 15:41 пожежникам міста ліквідували пожежу. Через сильне задимлення, надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки.
На Волині в пожежі загинула жінка
На Волині в пожежі загинула жінка

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Теги: Володимир, жінка, пожежа, загибель
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