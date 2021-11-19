На Волині в пожежі загинула жінка





Про це пише



О 15:41 пожежникам міста ліквідували пожежу. Через сильне задимлення, надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям.



Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-го лютого близько 14:30 трапилася пожежа в багатоквартирному житловому будинку у Володимирі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 86 річної громадянки.Про це пише БУГ. О 15:41 пожежникам міста ліквідували пожежу. Через сильне задимлення, надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям.Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію