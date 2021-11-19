На Волині в пожежі загинула жінка
Сьогодні, 19:10
9-го лютого близько 14:30 трапилася пожежа в багатоквартирному житловому будинку у Володимирі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 86 річної громадянки.
Про це пише БУГ.
О 15:41 пожежникам міста ліквідували пожежу. Через сильне задимлення, надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
О 15:41 пожежникам міста ліквідували пожежу. Через сильне задимлення, надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в пожежі загинула жінка
Сьогодні, 19:10
Де у Луцьку не буде світла завтра, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина
Сьогодні, 18:20
Медіа