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Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 10 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 10 лютого
У четвер, 10 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Температура вночі +6°, вдень +6°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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