Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер, 10 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Температура вночі +6°, вдень +6°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Температура вночі +6°, вдень +6°.
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