Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 10 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.



Температура вночі +6°, вдень +6°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 10 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.Температура вночі +6°, вдень +6°.

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