Судили волинянку, яка побила свого чоловіка





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2-го січня близько 20:00 уродженка села Рокитниця Устилузької громади під час конфлікту з чоловіком нанесла йому декілька ударів ногою в обличчя та один удар ногою в ліве передпліччя руки, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді синців, саден, крововиливу на губах та перелому кісток спинки носа. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 4-го лютого.



Проти жінки порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я).



У суді обвинувачена повністю визнала свою вину.



Суд, розглянувши усі матеріали справи, визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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