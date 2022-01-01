Судили волинянку, яка побила свого чоловіка
Сьогодні, 08:35
На Волині судили жінку, яка побила свого чоловіка. Жінка працює контролеркою на Нововолинському ливарному заводі.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок Іваничівського районного суду від 4-го лютого.
2-го січня близько 20:00 уродженка села Рокитниця Устилузької громади під час конфлікту з чоловіком нанесла йому декілька ударів ногою в обличчя та один удар ногою в ліве передпліччя руки, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді синців, саден, крововиливу на губах та перелому кісток спинки носа. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 4-го лютого.
Проти жінки порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я).
У суді обвинувачена повністю визнала свою вину.
Суд, розглянувши усі матеріали справи, визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок Іваничівського районного суду від 4-го лютого.
2-го січня близько 20:00 уродженка села Рокитниця Устилузької громади під час конфлікту з чоловіком нанесла йому декілька ударів ногою в обличчя та один удар ногою в ліве передпліччя руки, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді синців, саден, крововиливу на губах та перелому кісток спинки носа. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 4-го лютого.
Проти жінки порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я).
У суді обвинувачена повністю визнала свою вину.
Суд, розглянувши усі матеріали справи, визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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