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Судили волинянку, яка побила свого чоловіка

Судили волинянку, яка побила свого чоловіка
На Волині судили жінку, яка побила свого чоловіка. Жінка працює контролеркою на Нововолинському ливарному заводі.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок Іваничівського районного суду від 4-го лютого.

2-го січня близько 20:00 уродженка села Рокитниця Устилузької громади під час конфлікту з чоловіком нанесла йому декілька ударів ногою в обличчя та один удар ногою в ліве передпліччя руки, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді синців, саден, крововиливу на губах та перелому кісток спинки носа. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 4-го лютого.

Проти жінки порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я).

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину.

Суд, розглянувши усі матеріали справи, визнав жінку виною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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Теги: Волинь, суд
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