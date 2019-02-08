У волинському селі почали вакцинувати всіх тварин. ВІДЕО





Про це



За день ветеринари встигли обійти понад 40 домогосподарств у селі.



Звідки взявся скажений пес

Житель села Андрій Шарко побачив мертвого пса 3 лютого на узбіччі, поблизу школи. Каже: одразу повідомив у поліцію. До цього, розповідає чоловік, підгодовував пса і звертався до волонтерів, щоб знайти псу господарів.



"Собака адекватна, нормальна, великих розмірів, не агресивна. За день до того вже навіть домовився з волонтерами. Потім їхав, бачу – лежить. Були думки спочатку, що насильницька. Була піна, кров, але я не підозрював, що то сказ", – розповів житель села П'ятидні.



Як розповіла староста села Марія Дячук, тіло собаки поруч зі школою знайшли техпрацівники навчального закладу. З її слів, труп пса тимчасово перенесли до смітників. "Діти на той час перебували на карантині, тому, ми сподіваємось, що контакту з твариною ніхто не мав", – зазначила староста.



Сказ в собаки підтвердили 7 лютого. Того ж дня у П’ятиднях обробили територію школи, смітник, зупинку, продуктовий кіоск та авто поліцейських, у якому пса возили у ветлікарню на розтин.



Що нині відбувається у селі

Працівники ветеринарної медицини здійснюють обхід усіх домогосподарств та на місці вакцинують усіх свійських тварин.



"Колимо антирабічну вакцину проти сказу тварин. На сказ можуть захворіти не тільки коти та собаки, а й корови. Так само хвороба і спільна для людей", – розповіла ветеринарна лікарка Тетяна Власюк.



Жителька села Людмила Ядчук говорить - вакцинує свого собаку постійно. Цього разу щепила і кота.



"Дуже багато тварин бездомних, а свійські тварини контактують з ними. То їх треба вакцинувати", – розповіла Людмила Ядчук.



"Я вважаю, що потрібно вакцинація. В нас тільки собачка, і малий собачка і котик ще є. Всіх щепили. В селі чула, пішла в магазин та на пошту, люди говорять та почула.", – каже жінка.



Зі слів ветеринарної лікарки, востаннє сказ у Володимир-Волинському районі виявляли в селі Бубнів торік у листопаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П’ятидні Устилузької тергромади з 9 лютого почали вимушену вакцинацію свійських котів та собак. За день антирабічну вакцину ввели 32 котам та 66 псам.Про це Суспільному розповіла ветеринарна лікарка Тетяна Власюк.За день ветеринари встигли обійти понад 40 домогосподарств у селі.Житель села Андрій Шарко побачив мертвого пса 3 лютого на узбіччі, поблизу школи. Каже: одразу повідомив у поліцію. До цього, розповідає чоловік, підгодовував пса і звертався до волонтерів, щоб знайти псу господарів."Собака адекватна, нормальна, великих розмірів, не агресивна. За день до того вже навіть домовився з волонтерами. Потім їхав, бачу – лежить. Були думки спочатку, що насильницька. Була піна, кров, але я не підозрював, що то сказ", – розповів житель села П'ятидні.Як розповіла староста села Марія Дячук, тіло собаки поруч зі школою знайшли техпрацівники навчального закладу. З її слів, труп пса тимчасово перенесли до смітників. "Діти на той час перебували на карантині, тому, ми сподіваємось, що контакту з твариною ніхто не мав", – зазначила староста.Сказ в собаки підтвердили 7 лютого. Того ж дня у П’ятиднях обробили територію школи, смітник, зупинку, продуктовий кіоск та авто поліцейських, у якому пса возили у ветлікарню на розтин.Працівники ветеринарної медицини здійснюють обхід усіх домогосподарств та на місці вакцинують усіх свійських тварин."Колимо антирабічну вакцину проти сказу тварин. На сказ можуть захворіти не тільки коти та собаки, а й корови. Так само хвороба і спільна для людей", – розповіла ветеринарна лікарка Тетяна Власюк.Жителька села Людмила Ядчук говорить - вакцинує свого собаку постійно. Цього разу щепила і кота."Дуже багато тварин бездомних, а свійські тварини контактують з ними. То їх треба вакцинувати", – розповіла Людмила Ядчук."Я вважаю, що потрібно вакцинація. В нас тільки собачка, і малий собачка і котик ще є. Всіх щепили. В селі чула, пішла в магазин та на пошту, люди говорять та почула.", – каже жінка.Зі слів ветеринарної лікарки, востаннє сказ у Володимир-Волинському районі виявляли в селі Бубнів торік у листопаді.

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