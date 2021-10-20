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Працівники міськради на Волині вчилися поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу. ВІДЕО

Працівники міськради на Волині вчилися поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
На Волині для працівників Ковельської міської ради 9 лютого організували заняття із територіального захисту. Учасники АТО і ООС упродовж двох годин навчали основам безпечного поводження зі зброєю і наданню домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації.

Навчання розпочалисяу фоє приміщення міськради. Парамедик Святослав Савич, який воював в АТО, показував як надавати першу меддопомогу у випадку поранення чи аварії. З його слів, в аптечці повинні бути кровоспинні засоби, джгут і медичні рукавички, - повідомляє Суспільне.

"Якщо є поранення нижньої кінцівки, наприклад, то джгутується максимально високо... Джгутується пахова зона, підмишечна і шия", – каже Святослав Савич. Як правильно накладати джгут парамедик показав на заступнику міського голови.

Поки частина працівників вчилася надавати меддопомогу, інші освоювали безпечне поводження зі зброєю, – розповів старший сержант Ковельського терцентру комплектування та соціальної підтримки Володимир Пагінець.

"Потрібно правильно тримати автомати, щоб не допустити травмування. Зброя бойова, але без боєприпасів", – каже військовий.

Зі слів учасника навчань Андрія Шуляра, правила поводження зі зброєю можна більше засвоїти під час тренувань у польових умовах. "Така ситуація в країні, що треба знати, як користуватися автоматом в бойових ситуаціях", – говорить чоловік.

Учасники навчань разом із військовими і членами громадської організації "Буг" відпрацьовують методи тактичного бою, – зазначив завідувач сектору захисту інформації Віктор Смаль.

"Треба вміти і знати. Для мене знання нові, тому що я ще служив в радянській армії. Кажуть, автомат зараз навіть не носять по уставу, як колись", – додав учасник навчань.

Заняття тривали впродовж двох годин. Участь у них взяли майже пів сотні працівників Ковельської міськради, – зазначив парамедик Святослав Савич.


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Теги: Волинь, Ковель, зброя
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