Працівники міськради на Волині вчилися поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу. ВІДЕО





Навчання розпочалисяу фоє приміщення міськради. Парамедик Святослав Савич, який воював в АТО, показував як надавати першу меддопомогу у випадку поранення чи аварії. З його слів, в аптечці повинні бути кровоспинні засоби, джгут і медичні рукавички, - повідомляє

"Якщо є поранення нижньої кінцівки, наприклад, то джгутується максимально високо... Джгутується пахова зона, підмишечна і шия", – каже Святослав Савич. Як правильно накладати джгут парамедик показав на заступнику міського голови.



Поки частина працівників вчилася надавати меддопомогу, інші освоювали безпечне поводження зі зброєю, – розповів старший сержант Ковельського терцентру комплектування та соціальної підтримки Володимир Пагінець.



"Потрібно правильно тримати автомати, щоб не допустити травмування. Зброя бойова, але без боєприпасів", – каже військовий.



Зі слів учасника навчань Андрія Шуляра, правила поводження зі зброєю можна більше засвоїти під час тренувань у польових умовах. "Така ситуація в країні, що треба знати, як користуватися автоматом в бойових ситуаціях", – говорить чоловік.



Учасники навчань разом із військовими і членами громадської організації "Буг" відпрацьовують методи тактичного бою, – зазначив завідувач сектору захисту інформації Віктор Смаль.



"Треба вміти і знати. Для мене знання нові, тому що я ще служив в радянській армії. Кажуть, автомат зараз навіть не носять по уставу, як колись", – додав учасник навчань.



Заняття тривали впродовж двох годин. Участь у них взяли майже пів сотні працівників Ковельської міськради, – зазначив парамедик Святослав Савич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині для працівників Ковельської міської ради 9 лютого організували заняття із територіального захисту. Учасники АТО і ООС упродовж двох годин навчали основам безпечного поводження зі зброєю і наданню домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації.Навчання розпочалисяу фоє приміщення міськради. Парамедик Святослав Савич, який воював в АТО, показував як надавати першу меддопомогу у випадку поранення чи аварії. З його слів, в аптечці повинні бути кровоспинні засоби, джгут і медичні рукавички, - повідомляє Суспільне.

"Якщо є поранення нижньої кінцівки, наприклад, то джгутується максимально високо... Джгутується пахова зона, підмишечна і шия", – каже Святослав Савич. Як правильно накладати джгут парамедик показав на заступнику міського голови.Поки частина працівників вчилася надавати меддопомогу, інші освоювали безпечне поводження зі зброєю, – розповів старший сержант Ковельського терцентру комплектування та соціальної підтримки Володимир Пагінець."Потрібно правильно тримати автомати, щоб не допустити травмування. Зброя бойова, але без боєприпасів", – каже військовий.Зі слів учасника навчань Андрія Шуляра, правила поводження зі зброєю можна більше засвоїти під час тренувань у польових умовах. "Така ситуація в країні, що треба знати, як користуватися автоматом в бойових ситуаціях", – говорить чоловік.Учасники навчань разом із військовими і членами громадської організації "Буг" відпрацьовують методи тактичного бою, – зазначив завідувач сектору захисту інформації Віктор Смаль."Треба вміти і знати. Для мене знання нові, тому що я ще служив в радянській армії. Кажуть, автомат зараз навіть не носять по уставу, як колись", – додав учасник навчань.Заняття тривали впродовж двох годин. Участь у них взяли майже пів сотні працівників Ковельської міськради, – зазначив парамедик Святослав Савич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію