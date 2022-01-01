Українські компанії почали використовувати нову назву перейменованого волинського міста





Про це повідомляє інтернет-видання



Оновлену назву міста наразі використовують, зокрема, такі компанії:



“Нова пошта”

“Укрпошта”

“Meest”

“Justin”

“Busfor.ua”

Сервіс GoogleMaps на карті також позначає місто новою назвою.



Натомість, деякі білетні сервіси та сайти прогнозу погоди використовують ще стару назву, серед них:



“Укрзалізниця”

“Львівська залізниця”

“Волинське обласне підприємство автобусних станцій”

“Tickets.ua”

“Gismeteo.ua

“Sinoptik.ua”

“rp5.ua”

“Український гідрометеорологічний центр”

“Meteoprog.ua”

“Meta.ua”

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низка українських логістичних компаній почала використовувати у своїх сервісах оновлену назву міста Володимира без приставки «Волинський».Про це повідомляє інтернет-видання БУГ Оновлену назву міста наразі використовують, зокрема, такі компанії:“Нова пошта”“Укрпошта”“Meest”“Justin”“Busfor.ua”Сервіс GoogleMaps на карті також позначає місто новою назвою.Натомість, деякі білетні сервіси та сайти прогнозу погоди використовують ще стару назву, серед них:“Укрзалізниця”“Львівська залізниця”“Волинське обласне підприємство автобусних станцій”“Tickets.ua”“Gismeteo.ua“Sinoptik.ua”“rp5.ua”“Український гідрометеорологічний центр”“Meteoprog.ua”“Meta.ua”

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