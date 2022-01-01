Українські компанії почали використовувати нову назву перейменованого волинського міста
Сьогодні, 02:16
Низка українських логістичних компаній почала використовувати у своїх сервісах оновлену назву міста Володимира без приставки «Волинський».
Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.
Оновлену назву міста наразі використовують, зокрема, такі компанії:
“Нова пошта”
“Укрпошта”
“Meest”
“Justin”
“Busfor.ua”
Сервіс GoogleMaps на карті також позначає місто новою назвою.
Натомість, деякі білетні сервіси та сайти прогнозу погоди використовують ще стару назву, серед них:
“Укрзалізниця”
“Львівська залізниця”
“Волинське обласне підприємство автобусних станцій”
“Tickets.ua”
“Gismeteo.ua
“Sinoptik.ua”
“rp5.ua”
“Український гідрометеорологічний центр”
“Meteoprog.ua”
“Meta.ua”
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Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.
Оновлену назву міста наразі використовують, зокрема, такі компанії:
“Нова пошта”
“Укрпошта”
“Meest”
“Justin”
“Busfor.ua”
Сервіс GoogleMaps на карті також позначає місто новою назвою.
Натомість, деякі білетні сервіси та сайти прогнозу погоди використовують ще стару назву, серед них:
“Укрзалізниця”
“Львівська залізниця”
“Волинське обласне підприємство автобусних станцій”
“Tickets.ua”
“Gismeteo.ua
“Sinoptik.ua”
“rp5.ua”
“Український гідрометеорологічний центр”
“Meteoprog.ua”
“Meta.ua”
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