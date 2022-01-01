У школах Володимира встановлюють апарати для очищення повітря

У школах міста встановлюють рекуператори для очищення повітря. Роботи виконуються в межах проекту «Боротьба з пандемією COVID-19», що фінансується за рахунок коштів уряду Федеративної Республіки Німеччина.Проектом передбачено встановлення 120 рекуператорів, по 24 у кожному з п’яти навчальних закладів нашого міста. Вартість проекту 49937 євро, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Рекуператори належать до припливно-витяжних систем. Такий прилад діє в обох напрямках: забирає відпрацьоване повітря з приміщення, випускає його зовні та бере свіже повітря з вулиці. Така система провітрювання класів забезпечить економічно-раціональне використання теплової енергії та профілактики вірусних захворювань через системне надходження кисню у замкнуті приміщення – класи у яких школярі проводять 80% свого активного часу.Варто зазначити, що кінцевою метою проекту є забезпечення більшості шкільних класів вентиляційними системами, необхідними для запобігання та профілактики респіраторних захворювань, в тому числі COVID-19.