В школах України інформатику вчитимуть по-новому

1 вересня 2022 року розпочнеться пілотування нового покоління матеріалів з інформатики для всіх класів.Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пілот для закладів загальної середньої освіти відомство впроваджує разом із Міністерством освіти і науки та проєктом EU4DigitalUA.В рамках проєкту планується проаналізувати та оновити зміст предмета, напрацювати концептуально новий підхід до методики викладання інформатики, створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів та дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання.Міністр цифрової трансформації анонсував проєкт ще грудні 2021 року. Він наголосив, що вчитися правильно користуватися технологіями "важливо з дитинства", зокрема у школах на уроках інформатики.