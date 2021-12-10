В луцькому політесі розповіли, які зміни чекають на університет у майбутньому





Разом із ректором вишу Іриною Вахович вони оглянули нещодавно відремонтовані приміщення головного корпусу навчального закладу, пристосовані до вимог сучасності, - пише



Як розповіла Ірина Михайлівна, торік Луцькому національному технічному університету вдалося залучити додатково близько 60 мільйонів гривень із обласного та державного бюджетів, за які змогли, зокрема, модернізувати спортивний комплекс вишу.



«Це дуже багато. Раніше університет не мав таких можливостей. Сподіваюся, що 2022-й буде ще кращим, адже ми маємо багато амбітних проектів. Плануємо цього року завершити розпочате: утеплення фасадів, благоустрій території біля головного корпусу, модернізація корпусу Б, створення інноваційного простору SMART Volyn Hub на базі корпусу «Меридіан», який буде осередком ІТ-спілкування в області. Також хочемо реконструювати навчально-лабораторний корпус № 2 на вулиці Потебні.



Однак наш найбільш амбітний проект – це перетворення Будинку офіцерів у Луцьку в Музей науки. Цей проект – єдиний в області, поданий через Міністерство освіти і науки як державний інвестиційний проект. Дуже сподіваюся, що з підтримкою наших народних депутатів нам вдасться отримати кошти на його реалізацію», – зазначила Ірина Вахович.



Нині єдиний Музей науки в Україні діє у Києві. Торік його відвідали близько 160 тисяч людей.



«Музей науки в Києві б’є рекорди з відвідуваності. За словами президента Малої академії наук, торік він приніс 15 мільйонів гривень прибутку. Музей науки на базі Будинку офіцерів у масштабах Луцька – це прибутковий проект, це кошти, які даватимуть нові можливості для студентського розвитку, це інтерактивний простір, де ти ніби в комп’ютері граєш із біологією, фізикою, хімією, це музей, де ти не спостерігаєш, а активно дієш», – зауважила ректор ЛНТУ.



Додала, що університет працюватиме не тільки над реалізацією масштабних проектів, а й у напрямку налагодження споживання енергоресурсів, адже, на жаль, ситуація зі зростанням тарифів складна й непередбачувана.



Водночас Ірина Вахович акцентувала: нині такий потужний осередок вищої технічної освіти, як Луцький національний технічний університет, дуже потрібний Волині, адже випускники вишу започатковують власний бізнес і зосереджують навколо себе цілі економічні центри.



«Студенти – це наше найближче майбутнє. І сьогодні, виходячи з університету, студент має розуміти, що він може бути не лише найманим працівником – він може створити свій бізнес. Тому ми вчимо їх робити сміливі кроки, напрацьовувати власні ідеї, стимулюємо вивчати досвід успішних випускників, які вже пройшли цей шлях», – сказала ректор.



Ігор Палиця звернув увагу, що ЛНТУ надає прекрасні знання, а Ірина Михайлівна, своєю чергою, робить усе можливе, аби приміщення навчального закладу мали привабливий та сучасний вигляд, щоб студенти навчалися в комфортних, теплих і світлих аудиторіях.



«Якість знань також буде покращуватися, зокрема кращими ставатимуть матеріали, за якими викладатимуть лекції. Але щоб студенти після закінчення університетів залишалися в Україні, потрібні робочі місця, попит на випускників вищих навчальних закладів. Робочі місця будуть тільки тоді, коли розвиватиметься внутрішня економічна ситуація, будуть стабільність, зростання ВВП, вигідне конкурентне становище, коли те, що виробляють в Україні, споживатимуть в Україні і продаватимуть на експорт. Це можливо за умови, що податки будуть знижені, ціни на енергоносії – адекватні ринковим, а корупція, тиск на підприємців будуть відсутніми. Тоді зростатимуть ВВП, кількість підприємств і, відповідно, попит на студентів, тому останні не виїжджатимуть за кордон. Усе просто. Потрібно, щоб хтось у державі все-таки захотів піти назустріч українцям», – резюмував парламентар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер політичної сили «ЗА Майбутнє», народний депутат Ігор Палиця з народним депутатом Іриною Констанкевич та ексголовою правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександром Товстенюком відвідали Луцький національний технічний університет 9 лютого.Разом із ректором вишу Іриною Вахович вони оглянули нещодавно відремонтовані приміщення головного корпусу навчального закладу, пристосовані до вимог сучасності, - пише ІА Волинські новини Як розповіла Ірина Михайлівна, торік Луцькому національному технічному університету вдалося залучити додатково близько 60 мільйонів гривень із обласного та державного бюджетів, за які змогли, зокрема, модернізувати спортивний комплекс вишу.«Це дуже багато. Раніше університет не мав таких можливостей. Сподіваюся, що 2022-й буде ще кращим, адже ми маємо багато амбітних проектів. Плануємо цього року завершити розпочате: утеплення фасадів, благоустрій території біля головного корпусу, модернізація корпусу Б, створення інноваційного простору SMART Volyn Hub на базі корпусу «Меридіан», який буде осередком ІТ-спілкування в області. Також хочемо реконструювати навчально-лабораторний корпус № 2 на вулиці Потебні.Однак наш найбільш амбітний проект – це перетворення Будинку офіцерів у Луцьку в Музей науки. Цей проект – єдиний в області, поданий через Міністерство освіти і науки як державний інвестиційний проект. Дуже сподіваюся, що з підтримкою наших народних депутатів нам вдасться отримати кошти на його реалізацію», – зазначила Ірина Вахович.Нині єдиний Музей науки в Україні діє у Києві. Торік його відвідали близько 160 тисяч людей.«Музей науки в Києві б’є рекорди з відвідуваності. За словами президента Малої академії наук, торік він приніс 15 мільйонів гривень прибутку. Музей науки на базі Будинку офіцерів у масштабах Луцька – це прибутковий проект, це кошти, які даватимуть нові можливості для студентського розвитку, це інтерактивний простір, де ти ніби в комп’ютері граєш із біологією, фізикою, хімією, це музей, де ти не спостерігаєш, а активно дієш», – зауважила ректор ЛНТУ.Додала, що університет працюватиме не тільки над реалізацією масштабних проектів, а й у напрямку налагодження споживання енергоресурсів, адже, на жаль, ситуація зі зростанням тарифів складна й непередбачувана.Водночас Ірина Вахович акцентувала: нині такий потужний осередок вищої технічної освіти, як Луцький національний технічний університет, дуже потрібний Волині, адже випускники вишу започатковують власний бізнес і зосереджують навколо себе цілі економічні центри.«Студенти – це наше найближче майбутнє. І сьогодні, виходячи з університету, студент має розуміти, що він може бути не лише найманим працівником – він може створити свій бізнес. Тому ми вчимо їх робити сміливі кроки, напрацьовувати власні ідеї, стимулюємо вивчати досвід успішних випускників, які вже пройшли цей шлях», – сказала ректор.Ігор Палиця звернув увагу, що ЛНТУ надає прекрасні знання, а Ірина Михайлівна, своєю чергою, робить усе можливе, аби приміщення навчального закладу мали привабливий та сучасний вигляд, щоб студенти навчалися в комфортних, теплих і світлих аудиторіях.«Якість знань також буде покращуватися, зокрема кращими ставатимуть матеріали, за якими викладатимуть лекції. Але щоб студенти після закінчення університетів залишалися в Україні, потрібні робочі місця, попит на випускників вищих навчальних закладів. Робочі місця будуть тільки тоді, коли розвиватиметься внутрішня економічна ситуація, будуть стабільність, зростання ВВП, вигідне конкурентне становище, коли те, що виробляють в Україні, споживатимуть в Україні і продаватимуть на експорт. Це можливо за умови, що податки будуть знижені, ціни на енергоносії – адекватні ринковим, а корупція, тиск на підприємців будуть відсутніми. Тоді зростатимуть ВВП, кількість підприємств і, відповідно, попит на студентів, тому останні не виїжджатимуть за кордон. Усе просто. Потрібно, щоб хтось у державі все-таки захотів піти назустріч українцям», – резюмував парламентар.

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