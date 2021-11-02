В Україні діють нові правила призначення субсидій: хто їх втратить, а хто отримає





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Яка існує норма житлової площі

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з однієї особи складає майже 49 кв. м., і 13,65 – на кожну наступну особу. Тобто, на сім’ю з трьох осіб – близько 75 кв.



У наданні субсидії відмовлять, якщо:



площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку понад 230 кв. м.



Чи існують винятки в призначенні субсидій власникам кількох житлових помешкань?

Виняток буде зроблено лише тим, хто має кілька житлових приміщень у сільській місцевості, з огляду на їхню низьку вартість і неліквідність (як правило, це успадковане майно).



Чи передбачена субсидія у випадку, якщо хтось із членів родини мешкає за іншою адресою чи за кордоном?

Працездатні особи, котрі більше 60 днів відсутні за місцем реєстрації й не декларують своїх доходів, втрачають права на субсидію. Тож треба або задекларувати доходи, або змінити склад домогосподарства, інакше кажучи, місце реєстрації. На це, відповідно до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», дається 30 днів.



Але якщо людина працює за кордоном й офіційно сплачує там податки, лікується чи доглядає за дитиною, то малозабезпечені члени її домогосподарства в Україні мають право на субсидію.



Чи можуть претендувати на житлові субсидії власники індивідуальних транспортних засобів?

Якщо конкретний член одного домогосподарства має авто, випущене менше п’яти років тому або два чи більше автомобілів віком не старше 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається. Відповідно, якщо один автомобіль або кілька старші за 15-річний вік, на призначення субсидії це не впливає.



Які зміни в нарахуванні субсидій чекають власників розділених особових рахунків?

Ніяких змін не буде. Якщо в одному домогосподарстві мешкають дві родини чи більше, які сплачують комунальні послуги на різні особові рахунки, і це документально підтверджено, їм субсидії будуть призначатися на загальних підставах.



Яку суму грошей можна тримати на банківському депозиті, щоб людина не втратила права на субсидію?

Попередньо була визначена сума в еквіваленті 25 прожиткових мінімумів або 56 тисяч гривень. Зараз ця сума становить 100 тисяч гривень. При цьому до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.



Чи вплине на призначення субсидії сплата за навчання або лікування, якщо це буде велика сума?

Ні.



Які категорії населення втратять право на субсидії?

Право на субсидії втратять ті, хто:



здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;



має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;



здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;



декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;



має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;



не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;



має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;



має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні діють нові правила призначення та нарахування житлових субсидій, а це викликає чимало запитань у тих, хто вже їх отримує, і потенційних отримувачів.Про це повідомляє Главком. Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з однієї особи складає майже 49 кв. м., і 13,65 – на кожну наступну особу. Тобто, на сім’ю з трьох осіб – близько 75 кв.площа квартири перевищує 130 кв. м,площа будинку понад 230 кв. м.Виняток буде зроблено лише тим, хто має кілька житлових приміщень у сільській місцевості, з огляду на їхню низьку вартість і неліквідність (як правило, це успадковане майно).Працездатні особи, котрі більше 60 днів відсутні за місцем реєстрації й не декларують своїх доходів, втрачають права на субсидію. Тож треба або задекларувати доходи, або змінити склад домогосподарства, інакше кажучи, місце реєстрації. На це, відповідно до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», дається 30 днів.Але якщо людина працює за кордоном й офіційно сплачує там податки, лікується чи доглядає за дитиною, то малозабезпечені члени її домогосподарства в Україні мають право на субсидію.Якщо конкретний член одного домогосподарства має авто, випущене менше п’яти років тому або два чи більше автомобілів віком не старше 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається. Відповідно, якщо один автомобіль або кілька старші за 15-річний вік, на призначення субсидії це не впливає.Ніяких змін не буде. Якщо в одному домогосподарстві мешкають дві родини чи більше, які сплачують комунальні послуги на різні особові рахунки, і це документально підтверджено, їм субсидії будуть призначатися на загальних підставах.Попередньо була визначена сума в еквіваленті 25 прожиткових мінімумів або 56 тисяч гривень. Зараз ця сума становить 100 тисяч гривень. При цьому до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.Ні.Право на субсидії втратять ті, хто:здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

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