В Україні – один з двох найбільших добових показників захворюваності на ковід за весь час пандемії
Сьогодні, 09:07
За добу 9 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3486, серед медпрацівників – 1101);
◾️ 70 678 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 10 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні і є другим серед найбільших за весь час пандемії. Рекордна кількість нових випадків була зафіксована 4 лютого, тоді виявили 43 778 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 128 осіб;
◾️ летальних випадків – 280;
◾️ одужало – 16 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 421 741 особа;
◾️ одужало – 3 729 976 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 167;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545;
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3486, серед медпрацівників – 1101);
◾️ 70 678 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 10 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні і є другим серед найбільших за весь час пандемії. Рекордна кількість нових випадків була зафіксована 4 лютого, тоді виявили 43 778 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 128 осіб;
◾️ летальних випадків – 280;
◾️ одужало – 16 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 421 741 особа;
◾️ одужало – 3 729 976 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 167;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545;
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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