В Україні – один з двох найбільших добових показників захворюваності на ковід за весь час пандемії

За добу 9 лютого в Україні:◾️ зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3486, серед медпрацівників – 1101);◾️ 70 678 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 10 лютого.Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні і є другим серед найбільших за весь час пандемії. Рекордна кількість нових випадків була зафіксована 4 лютого, тоді виявили 43 778 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 4 128 осіб;◾️ летальних випадків – 280;◾️ одужало – 16 628 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 4 421 741 особа;◾️ одужало – 3 729 976 осіб;◾️ летальних випадків – 102 167;◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 842 668.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 3880;Вінницька область – 1001;Волинська область – 1118;Дніпропетровська область – 2420;Донецька область – 1545;Житомирська область – 2602;Закарпатська область – 928;Запорізька область – 1423;Івано-Франківська область – 1441;Київська область – 1373;Кіровоградська область – 494;Луганська область – 756;Львівська область – 2280;Миколаївська область – 957;Одеська область – 3918;Полтавська область – 1523;Рівненська область – 1917;Сумська область – 1471;Тернопільська область – 1379;Харківська область – 2016;Херсонська область – 1373;Хмельницька область – 2109;Черкаська область – 1232;Чернівецька область – 1062;Чернігівська область – 1476.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.