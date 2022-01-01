Курс валют у Луцьку на 10 лютого





Євро продають за 31,89.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,93, а купують за 7,03.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 10 лютого, такий: купівля – 27,91, продаж – 28,00.Євро продають за 31,89.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то його продають за 6,93, а купують за 7,03.

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