Коронавірус на Волині: за добу – більше тисячі нових випадків, шестеро людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 205 дітей та 41 медпрацівник.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороби.Одужали (осіб) – 589,Летальних випадків (осіб) – 6:Луцький район – 2 випадки по 1 в Луцькій ТГ та Підгайцівській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки в Нововолинській ТГ;Ковельський район – 2 випадки в Шацькій ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3012,методом ІФА (осіб) – 144.– 463 хворих:Луцька ТГ – 235Боратинська ТГ – 4Берестечківська ТГ – 15Городищенська ТГ – 20Горохівська ТГ – 62Доросинівська ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 21Колківська ТГ – 5Копачівська ТГ – 3Мар’янівська ТГ — 4Олицька ТГ — 5Підгайцівска ТГ – 54Торчинська ТГ – 3Рожищенська ТГ – 22Цуманська ТГ — 6– 254 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 95Затурцівська ТГ — 3Зимнівська ТГ – 10Іваничівська ТГ – 27Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 7Нововолинська ТГ –72Оваднівська ТГ- 2Павлівська ТГ – 11Поромівська ТГ — 1Устилузька ТГ — 25– 138 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 56Любешівська ТГ – 35Маневицька ТГ – 41Прилісненська ТГ – 6– 263 хворих:Велицька ТГ – 3Вишнівська ТГ — 5Голобська ТГ – 11Дубечненська ТГ — 2Дубівська ТГ – 30Забродівська ТГ — 6Ковельська ТГ – 108Колодяжненська ТГ – 10Люблинецька ТГ – 20Любомльська ТГ – 12Поворська ТГ — 6Ратнівська ТГ – 9Рівненська ТГ — 1Самарівська ТГ – 4Сереховичівська ТГ – 1Смідинська ТГ — 1Старовижівська ТГ — 14Турійська ТГ – 6Шацька ТГ — 14захворіли (осіб) – 120454 (з них дітей – 10249 та медичних працівників –5094),одужали ( осіб) – 104581 (з них дітей – 7549 та медичних працівників –4492),летальних випадків (осіб) –2306 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 467878,методом ІФА (осіб) –214868.За добу 09 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепили — 584 особи, другою дозою – 628 осіб, додатковою дозою – 1 особу, бустерною дозою – 313 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 343474 людини, отримали дві дози – 320761 людина, отримали додаткову дозу – 425 людей, бустерну дозу – 6574 людини. Загалом провели 671234 щеплення.