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Коронавірус на Волині: за добу – більше тисячі нових випадків, шестеро людей померли

Коронавірус на Волині: за добу – більше тисячі нових випадків, шестеро людей померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 205 дітей та 41 медпрацівник.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороби.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 589,
Летальних випадків (осіб) – 6:
Луцький район – 2 випадки по 1 в Луцькій ТГ та Підгайцівській ТГ;

Володимир-Волинський район – 2 випадки в Нововолинській ТГ;

Ковельський район – 2 випадки в Шацькій ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 3012,
методом ІФА (осіб) – 144.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 463 хворих:

Луцька ТГ – 235
Боратинська ТГ – 4
Берестечківська ТГ – 15
Городищенська ТГ – 20
Горохівська ТГ – 62
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 21
Колківська ТГ – 5
Копачівська ТГ – 3
Мар’янівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 5
Підгайцівска ТГ – 54
Торчинська ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 22
Цуманська ТГ — 6

Володимир-Волинський район – 254 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 95
Затурцівська ТГ — 3
Зимнівська ТГ – 10
Іваничівська ТГ – 27
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 7
Нововолинська ТГ –72
Оваднівська ТГ- 2
Павлівська ТГ – 11
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 25

Камінь-Каширський район – 138 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 56
Любешівська ТГ – 35
Маневицька ТГ – 41
Прилісненська ТГ – 6

Ковельський район – 263 хворих:

Велицька ТГ – 3
Вишнівська ТГ — 5
Голобська ТГ – 11
Дубечненська ТГ — 2
Дубівська ТГ – 30
Забродівська ТГ — 6
Ковельська ТГ – 108
Колодяжненська ТГ – 10
Люблинецька ТГ – 20
Любомльська ТГ – 12
Поворська ТГ — 6
Ратнівська ТГ – 9
Рівненська ТГ — 1
Самарівська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 14
Турійська ТГ – 6
Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 120454 (з них дітей – 10249 та медичних працівників –5094),
одужали ( осіб) – 104581 (з них дітей – 7549 та медичних працівників –4492),
летальних випадків (осіб) –2306 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 467878,
методом ІФА (осіб) –214868.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 09 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепили — 584 особи, другою дозою – 628 осіб, додатковою дозою – 1 особу, бустерною дозою – 313 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 343474 людини, отримали дві дози – 320761 людина, отримали додаткову дозу – 425 людей, бустерну дозу – 6574 людини. Загалом провели 671234 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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