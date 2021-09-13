Стрілянина у Луцьку: затримали двох людей з пістолетами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
За минулу ніч луцькі патрульні двічі відбирали у людей… пістолети. Перший раз – на вулиці Франка, поблизу пивзаводу. Близько 1:30 хтось із лучан почув постріли, помітив на вулиці підозрілу ватагу молодиків – і викликав поліцію.
Про це пише 12 канал.
Ті швидко затримали групу з чотирьох юнаків.
В одного знайшли пістолет (швидше за все, стартовий) та два перцеві балончики. Хлопець зізнався: так, стріляв для забавки. Чий пістолет – не сказав. Компанія була нетвереза.
Буквально у той же час екіпаж поліції помітив підозрілого хлопця, який вибирався з кущів на вулиці Теремнівській поблизу ставків. Міг шукати закладку, запідозрили копи. Затримали. І знайшли у нього… пістолет, схожий на стартовий з обоймою, у якій 7 патронів. «Пістолет мій, для самооборони», – запевняв затриманий.
Утім, як відомо, стартові пістолети заборонені для використання з метою самооборони. Часто їх переробляють на вогнепальні. Ну і звісно, використання такої зброї в непризначених для цього місцях – тим більше карається законом.
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Про це пише 12 канал.
Ті швидко затримали групу з чотирьох юнаків.
В одного знайшли пістолет (швидше за все, стартовий) та два перцеві балончики. Хлопець зізнався: так, стріляв для забавки. Чий пістолет – не сказав. Компанія була нетвереза.
Буквально у той же час екіпаж поліції помітив підозрілого хлопця, який вибирався з кущів на вулиці Теремнівській поблизу ставків. Міг шукати закладку, запідозрили копи. Затримали. І знайшли у нього… пістолет, схожий на стартовий з обоймою, у якій 7 патронів. «Пістолет мій, для самооборони», – запевняв затриманий.
Утім, як відомо, стартові пістолети заборонені для використання з метою самооборони. Часто їх переробляють на вогнепальні. Ну і звісно, використання такої зброї в непризначених для цього місцях – тим більше карається законом.
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