Стрілянина у Луцьку: затримали двох людей з пістолетами. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише



Ті швидко затримали групу з чотирьох юнаків.



В одного знайшли пістолет (швидше за все, стартовий) та два перцеві балончики. Хлопець зізнався: так, стріляв для забавки. Чий пістолет – не сказав. Компанія була нетвереза.



Буквально у той же час екіпаж поліції помітив підозрілого хлопця, який вибирався з кущів на вулиці Теремнівській поблизу ставків. Міг шукати закладку, запідозрили копи. Затримали. І знайшли у нього… пістолет, схожий на стартовий з обоймою, у якій 7 патронів. «Пістолет мій, для самооборони», – запевняв затриманий.



Утім, як відомо, стартові пістолети заборонені для використання з метою самооборони. Часто їх переробляють на вогнепальні. Ну і звісно, використання такої зброї в непризначених для цього місцях – тим більше карається законом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу ніч луцькі патрульні двічі відбирали у людей… пістолети. Перший раз – на вулиці Франка, поблизу пивзаводу. Близько 1:30 хтось із лучан почув постріли, помітив на вулиці підозрілу ватагу молодиків – і викликав поліцію.Про це пише 12 канал Ті швидко затримали групу з чотирьох юнаків.В одного знайшли пістолет (швидше за все, стартовий) та два перцеві балончики. Хлопець зізнався: так, стріляв для забавки. Чий пістолет – не сказав. Компанія була нетвереза.Буквально у той же час екіпаж поліції помітив підозрілого хлопця, який вибирався з кущів на вулиці Теремнівській поблизу ставків. Міг шукати закладку, запідозрили копи. Затримали. І знайшли у нього… пістолет, схожий на стартовий з обоймою, у якій 7 патронів. «Пістолет мій, для самооборони», – запевняв затриманий.Утім, як відомо, стартові пістолети заборонені для використання з метою самооборони. Часто їх переробляють на вогнепальні. Ну і звісно, використання такої зброї в непризначених для цього місцях – тим більше карається законом.

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